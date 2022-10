Arhitecții Alina Vîlcu și Omid Ghannadi lansează Design Stories, primul podcast despre design din România VIDEO

Design Stories, își propune să democratizeze Designul, oferind inspirație amatorilor și în egală măsură o scenă pentru profesioniști - fără discuții prețioase, autentice, dar cu dialoguri ușor accesibile, plin de substanță, cu informații de prima mână din marele domeniu al esteticii.

Proiectul este inițiat de către arhitectii și designerii Alina Vîlcu și Omid Ghannadi, consacrați public la „Visuri la Cheie”, fondatori ai școlii de design Inside Academy și ai organizației non-profit Inside Social. Design Stories spune, în primul rând, poveștile oamenilor pasionați de design, un podcast în care designul se trăiește. În cadrul său sunt invitați cei mai importanți designeri din România, arhitecți sau persoane publice, care sunt sau au fost atrași de design și arhitectură.

Design Stories conține trei momente, denumite generic Design Talks and Works, Design Around You și Your House Doctor.

Design Talks and Works - secvența dedicată invitaților; pentru prima dată, mari designeri sau arhitecți coboară din turnul de fildeș și vorbesc, din interior, despre proiectele care i-au făcut mari. Dialogurile se desprind de forma clasică cu întrebări și răspunsuri și urmăresc mai degrabă să obțină mărturisiri, confidențe.

Design Around You - rubrica de lifestyle din care poti afla, de exemplu, cum arată restaurantul sau hotelul din lume cu cel mai spectaculos design interior.

Your House Doctor este dedicat problemelor tale. Poți să ceri o părere, un sfat, o direcție, o idee pentru orice spațiu din pe care ai vrea să-l vezi transformat. Omid Ghannadi și Alina Vîlcu ascultă, rezolvă și inspiră.

„Credem cu tărie că Designul trebuie gândit și creat pentru a fi folosit, și nu pentru a constitui o poză frumoasă. Mult timp, designul de interior a fost considerat drept «fratele vitreg» al arhitecturii, o preocupare mai degrabă frivolă, fără miză sau semnificații majore, un moft. Însă, spațiile interioare în care ne petrecem peste 80% din viață sunt cele care ne influențează cel mai mult existența, aproape fără să ne dăm seama. Sunt scenografiile unei piese de teatru în care NOI suntem actorii principali. Cu Design Stories, ne propunem sa rămânem o voce sinceră, imparțială și mai ales caldă și să facem lumea înconjurătoare, prin design, un loc mai frumos”, a declarat Alina Vîlcu.