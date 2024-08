Prețurile cu care sunt atrași românii pe plajele Bulgariei. „Poate învață și cei de pe litoralul românesc că turismul nu înseamnă japcă”

Tot mai mulți români aleg litoralul bulgăresc în detrimentul României, iar de cele mai multe o fac deranjați de prețurile și de condițiile de la noi. Bulgarii știu să se promoveze și evită să tragă pielea de pe turiști, conștienți că în acest fel i-ar pierde definitiv.

Un român care își petrece vacanța în Bulgaria a postat pe unul dintre grupurile Facebook de care promovează litoralul românesc ce prețuri au vecinii noștri din Sud. „Varna - 6 leva șezlongul, 6 leva umbrela, o leva salteaua. Am văzut și cu 5 leva. 13 leva înseamnă 33 de lei. Poate învață și amfitrionii de pe litoralul românesc că turismul nu înseamnă japca”, a scris el.

În scurt timp au apărut și reacțiile, dintre cele mai diverse. „Nu mai dezvălui aceste lucruri, o să vină toți retardații la mocăngeală”, a comentat cineva. „Cine să-i învețe? 8 luni stau fără salariu, nu trebuie compensat cumva?”, a scris altul.

Prețuri mult mai mari pe litoralul românesc

„În România costă de la 70 de lei în sus șezlongul, iar în Mamaia am văzut și la 120 și 150. E mare nesimțirea la noi, din păcate”, a comentat altcineva. „150 lei șezlong / zi la Novumbythesea... în Olimp”, a completat alt internaut. „În România costă pe unele plaje și locul pe cearceaf și nu puțin. Pe o plajă privată din Mamaia era 200 de lei pe zi”, a adăugat unul. „Acum, pe Golden Beach Thasos, 10 euro setul de două șezlonguri și o umbrelă”, a fost altă informație.

„Vama Veche - în timpul săptămânii, șezlongul cu umbrelă e 30 lei - 2 sezlonguri 60 lei”, a scris o doamnă. „În Grecia, nu am plătit nimic pe șezlong, doar consumație. Și nu ne-a certat nimeni că aveam și de la noi”, a adăugat altul.

„Nu vor învăța nimic! Japca nu se face discret. Se face pe față cu acordul tacit al autorităților. Doar că cei ce fac japcă, cotizează cu toții la partide să nu fie deranjați. Rromanistan, satul fără câini! Fiecare face ce vrea, atâta vreme cât dă dreptu'!”, s-a revoltat cineva.

„Statul la plajă pe prosop e singurul protest eficient”

Alt revoltat a venit și cu o idee inedită de protest. „Statul la plajă pe prosop e singurul protest eficient. Degeaba te plângi că e scump dacă totuși plătești. În 2016 am fost la Barcelona, am fost uimit de câta "sarakie" era acolo. Majoritatea stăteau pe prosop, de pe plaja aia vedeam yachturile milionarilor în stânga și hotelul W în dreapta, la ceva distanță ce-i drept, dar eram "pi cientru", a scris el.

„Și acum tot la fel sunt, la fel și la Miami, nu au bani de șezlonguri! La noi este mai pe barosaneala'!”, a comentat altul. „Dacă-i spui unui român că ai fost la mare și ai stat pe cearceaf sau prosop, se uită lung pe ține și apoi nu te mai bagă în seama”, a fost alt comentariu.

„Nu le bagă nimeni mâna în buzunar celor care se înghesuie pe litoralul românesc. Cei care aleg litoralul nostru greșesc și acceptă bătaia de joc și hoția. La bulgari se știe că sunt prețuri mai mici, dotările de pe plajă cu prețuri mult mai mici sau chiar gratuite, mult mai curat peste tot și ce e foarte important servicii mai bune, oamenii din personal mai profesioniști, mai amabili și care știu să te facă să te simți bine. Din păcate la noi e hoție, toți puși pe jaf , nesimțire și dezinteres pentru client și o spun eu care timp de peste 20 de ani am fost an de an la mare la noi, câte 2-3 săptămâni și era super bine totul. Chiar și câteva cantonamente am făcut pe litoral ca sportiv... Mafia care controlează turismul pe litoral, mână în mână cu politicienii penali care îi acoperă, nu a făcut decât să distrugă litoralul și turismul în general. Și Vama la fel de distrusă e, doar numele a rămas de ea”, a scris altul.