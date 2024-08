Pățania unor români care și-au petrecut vacanța în Grecia. „Profită că nu înțelegem alfabetul lor”

Mai mulți români acuză faptul că turiștii sunt păcăliți în Grecia, iar patronii tavernelor le încarcă nota de plată cu produse pe care nu le-au comandat. Astfel de întâmplări ar fi, se pare, tot mai frecvente.

Mulți turiști se plâng că sejurul lor de vis s-a transformat într-un fiasco, din cauza unor probleme neprevăzute. Alții, ceva mai norocoși, spun că vacanța mult visată le-a fost umbrită de întâmplări mai puțin plăcute, dar și mai puțin dramatice.

Un român a relatat întâmplarea neplăcută prin care a trecut într-un restaurant grecesc din Halkidiki. Bărbatul a povestit pe un grup de Facebook dedicat românilor care își petrec vacanța în Grecia cum a fost nevoit să plătească produse pe care nu le comandase.

„Atenție la această tavernă! Va încarcă notă de plată. Au pus pe bon pâine - 7 porții cu 1.6 euro/porție, deși noi am cerut doar o porție. Profită că nu înțelegem alfabetul grecesc”, a scris bărbatul, iar postarea a însoțit-o cu o poză a localului.

Postarea sa a devenit virală, iar mulți alți români spun că au avut experiențe la fel de neplăcute. Iar unii susțin că au pățit exact la fel și s-au trezit că trebuie să achite note de plată pe care se găseau alimente pe care ei nu le-au cerut.

„Ce noutate. La orice notă în sezon trebuie atenție”, a scris cineva. „Cam așa sunt grecii, apucători, hapsâni, hoți. Am pațit-o și eu, de aceea nu îmi mai trebuie Grecia lor. Să se ducă cine dorește”, a scris altcineva.

„Noi am pățit așa la două restaurante”

„Noi am pățit așa la două restaurante, unul în Afytos și unul in Nea Iraklea. Ne-au adus din start apă la masă și pâine fără sa comandăm, în condițiile în care noi aveam paste sau alte chestii care nu necesitau pâine și nici nu am consumat-o. La final, după ce am cerut nota, au venit cu un platou cu desert (câteva triunghiuri de pepene verde, câteva pătrățele de cheesecake și 3 mini înghețate pe băț la 7 persoane). Am bănuit că din moment ce n-am comandat or fi din partea casei și la final ne-am trezit cu 25 euro extra pe notă -1,5 euro/persoana pentru pâine, 10 euro platoul desert și 5 euro apa”, a confirmat altul. „La fel în Nea Kalikratia”, i-a dat cineva dreptate.

Alții le-au căutat scuze, iar o doamnă s-a exprimat că probabil a fost o greșeală neintenționată. „Sau aveți grijă că personalul este nou angajat și fac multe greșeli până învață și se eliberează de stresul de începător”, a spus ea. „Să mai greșească și ei în favoarea clientului”, a contrazis-o o altă doamnă.

„Direct pe masă. Aproape peste tot vin cu pâinea si apa necomandată”, a postat cineva o fotografie sugestivă.

"În Halkidiki am mâncat la restaurant scump și nu am primit nimic din partea casei, dar te pun să plătești pâine/apă chiar dacă nu te atingi de ea. Și cu siguranță dacă rămâne o pune și altora, căci pâinea noastră era cam uscată. În Thassos nu am întâlnit așa cev, ba chiar primeam și desert din partea lor!”, a fost altă confirmare.

„Au fost destul de corecți”

Au existat însă și alte opinii. „Noi nu am mâncat neapărat la această tavernă,(am plecat acum 2 zile), dar nu am fost încărcați la nici o taverna! Au fost destul de corecți. Da… trebuie să avem grijă ce cerem”, a scris o doamnă.

Alții s-au plâns de alte probleme. „Pe noi nu ne-au primit deoarece nu am vrut să mâncăm captura zilei, voiam altceva. Mâncasem captura cu câteva zile înainte la ei. Dar nu au încărcat nota chiar dacă a fost un preț piperat. Mâncarea foarte gustoasă”, a fost altă opinie.