Cât cheltuie românii pe vacanțe exotice. Cea mai scumpă a depășit 50.000 de euro. Topul destinațiilor

Tot mai mulți români își doresc să meargă într-o destinație exotică, în plus față de vacanța de sărbători și cea estivală, fiind dispuși să cheltuiască mai bine de 1.300 euro pentru un astfel de sejur.

În 2024, cele mai căutate destinații exotice au fost Republica Dominicană, Maldive, Mauritius, Thailanda și Zanzibar, la tarife de la 1.000 euro/persoană, iar unul dintre cele mai scumpe sejururi exotice a fost în Mauritius, care a costat 24.000 euro și a inclus cazare 11 nopți la vilă cu piscină privată, servicii Ultra All Inclusive și toate zborurile din România. Însă, cel mai interesant sejur vândut de Aerotravel în 2024 a fost în valoare de 50.000 de euro și a inclus 24 de nopți în Dubai, Singapore, Hong Kong și Melbourne în hoteluri de 5 stele, precum și toate zborurile.

Pachetele de vacanță în Caraibe pornesc de la 1.260 euro/persoană pentru un sejur de 7 nopți în Punta Cana (Republica Dominicană), cu regim de masă All Inclusive, la un hotel de 5 stele, zbor din București, transferuri, asistență turistică și asigurare medicală valabilă în destinație. Un sejur de 7 nopți în Mexic cu regim de masă All Inclusive la un hotel de 5 stele, are tarife de la 1.520 euro/persoană, iar unul în Cuba de la 1.425 euro/persoană, ambele având incluse toate serviciile menționate anterior (zboruri, transferuri, asigurare, asistență turistică).

Sejururile exotice includ zboruri de conexiune din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Budapesta, zboruri charter din Madrid, transferuri, cazare în regim All Inclusive și asigurare medicală pentru destinație.

Parteneriat cu o companie de turism din Peninsula Iberică

Având în vedere interesul românilor pentru vacanțe în destinații exotice, grupul Aerotravel încheie un parteneriat strategic cu Ávoris, cea mai mare companie de turism din Peninsula Iberică, cu scopul de a extinde și de a consolida portofoliul de vacanțe exotice. Compania lansează noi sejururi în Republica Dominicană, Cuba și Mexic, operate pe parcursul întregului an, la care se vor adăuga în perioada imediat următoare și destinații precum Costa Rica, Mauritius, Capul Verde sau insulele Canare și Baleare.

„Față de anii anteriori pandemiei, interesul românilor pentru destinații exotice a crescut foarte mult deoarece acum oamenii apreciază mai mult libertatea de mișcare și doresc să-și împlinească dorința de a descoperi cât mai multe destinații excepționale.

De aceea, parteneriatul cu Ávoris, una dintre cele mai importante agenții organizatoare la nivel global, este o veste excelentă. Datorită acestei colaborări, turiștii români se vor putea bucura, pe lângă atât de apreciatele destinații Punta Cana, Cancun, Riviera Maya, Havana și Varadero, și de destinații de vis de pe trei continente: Costa Rica, Mauritius, Capul Verde sau insulele Canare și Baleare. În plus, agențiile de turism partenere vor putea oferi pachete competitive, care includ toate serviciile necesare unei vacanțe reușite, cu plecări pe tot parcursul anului din principalele orașe din România și care răspund unei game foarte variate de preferințe, așteptări și bugete”, a decarat Antonio Nițu, Director General Aerotravel.

Eduard Bogatyr, General Manager International Expansion Ávoris, responsabil pentru dezvoltarea pieței din România, explică de ce compania pe care o reprezintă oferă vacanțe memorabile pentru turiști și oportunități de dezvoltare pentru agențiile de turism partenere: „În această perioadă de schimbare constantă, în care piața de turism trece printr-o transformare fără precedent datorită noilor așteptări și nevoi ale turiștilor, noi suntem mai mult decât o simplă agenție organizatoare sau un sistem de distribuție a pachetelor de vacanță. Suntem un partener de încredere în orice călătorie întreprinsă de clienți, livrăm soluții personalizate, inovatoare și accesibile, fiind ghidați de valorile și preocupările acestora. Reinventăm călătoriile și modul nostru de lucru, pentru a oferi clienților exact experiențele pe care și le doresc”.

Topul destinațiilor preferate de români

Tot mai mulți români își doresc o vacanță într-o destinație exotică, în special în Republica Domincană, Cuba sau Mexic. Deși procentul celor care vor o destinație exotică în prima parte a anului este în creștere, acestea sunt solicitate și în afara sezonului de vârf, în iunie - septembrie, datorită ofertelor foarte bune și a vremii plăcute. În plus, destinațiile din Caraibe sunt foarte căutate de tinerii căsătoriți care își petrec aici luna de miere, apreciind cadrul natural superb și facilitățile excelente din complexurile hoteliere.

Complexurile hoteliere din portofoliul AeroVacanțe oferă activități variate și servicii turistice de calitate foarte bună, care transformă fiecare sejur turiștilor într-o experiență plăcută, de neuitat.

Republica Dominicană, Cuba și Mexic sunt destinații care oferă o experiență completă de vacanță, de la relaxare la aventură și cultură. În Republica Dominicană, plajele albe și apele turcoaz sunt cadrul perfect pentru o vacanță All Inclusive de 5 stele, unde turiștii vor fi răsfățați de serviciile impecabile ale hotelurilor, dar și de ritmurile vibrante de bachata și merengue. În Cuba, aceștia vor descoperi o lume unică: vor face excursii înapoi în timp în Havana, pentru a admira fațadele clădirilor coloniale și formele bizare ale mașinilor retro, iar apoi se vor relaxa în Varadero, faimoasă pentru plajele ei lungi și liniștite. Mexicul aduce un mix fascinant de distracție și istorie: Cancun și Riviera Maya sunt recunoscute pentru viața de noapte intensă, în timp ce ruinele mayașe de la Tulum sau Chichen Itza sunt o invitație la explorarea uneia dintre cele mai fascinante culturi.