Tortul inedit în formă de mămăligă cu sarmale. Desertul original realizat de românca pentru care cofetăria e o artă

Raluca Ţîrcomnicu, o tânără din Piteşti, care a revenit în România după ce a lucrat nouă ani la Paris şi Londra, face artă din cofetărie, realizând torturi sculptate foarte originale și apreciate. Iar cea mai recentă creație dulce e un tort în formă de mămăligă cu sarmale.

Din 2016, de când a revenit în România, Raluca a realizat în laboratorul său sute de torturi foarte originale, de la tortul în forma barajului Vidraru până la tortul sub formă de hârtie igienică.

Iar cel mai recent tort original realizat de Raluca Țîrcomnicu a fost realizat pentru ziua părinților săi și a fost în formă de mămăligă cu sarmale. Raluca a dezvăluit pentru ”Adevărul” cum a realizat ineditul tort și cum până și ospătarul care a servit la restaurantul unde și-a serbat părinții a fost derutat de tort, crezând că este mămăligă adevărată.

În total, realizarea tortului a durat două zile, de la copt și realizarea cremelor până la sculptat și decor. În iulie, părinții Ralucăi își serbează amândoi zilele de naștere: tata e născut pe 19 iulie și mama pe 20 iulie. De câțiva ani, Raluca le face torturile aniversare, cu pasiunile lor: grădinărit și Formula 1, cu animalul preferat al mamei sau legate de meseria tatălui său, chiar și sub formă casei pe care și-au ridicat-o. Însă anul acesta Raluca a fost în până de idei, așa că a întrebat-o pe mama sa ce și-ar dori. Iar Raluca Țîrcomnicu a fost mirată și foarte plăcut surprinsă de această nouă provocare, când mama sa i-a spus: “Un tort mămăligă cu sarmale!”.

Așa că s-a pus pe treaba și a început să lucreze la tort.

Ingredientele tortului original

”Provocarea a fost să îl realizez cât mai realist. Să găsesc o modalitate de a face că “mămăliga” să semene a mămăligă. Ca sarmalele să pară calde, abia scoase din cuptor. Mămăliga a fost tort de lămâie cu mac, cu lemon curd, gem de zmeură și crema de vanilie, la cerința sărbătoritei. Iar sarmalele au fost tort de morcov cu nucă, pentru a îi da aspectul de carne tocată”, povestește Raluca Țîrcomnicu.

Decorul sarmalelor a fost în principal pictură, cu alte câteva tehnici importante și care se predau în cursuri de specialitate, toate acestea folosite pentru a le reda aspectul realist.

”Este al doilea tort realist la care lucrez și cu care mă păcălesc singură în timp ce lucrez la el. Primul a fost tortul laptop, pe care aproape l-am stricat când l-am terminat, vrând să îi închid “capacul”. Iar la tortul mămăligă cu sarmale, am simțit miros de sarmale! Îmi spuneam că logic nu are cum, pentru că nu sunt adevărate, însă puterea sugestiei este mare și mi s-a făcut o maaare poftă de sarmale adevărate! Plăcerea realizării torturilor realiste stă în vederea reacției celorlalți. Faptul că am putut să fiu acolo când ospătarul de la restaurantul unde am sărbătorit a fost derutat de tort a fost de neprețuit”, mai spune Raluca Țîrcomnicu

Altă provocare, tort în formă de Range Rover

În urmă, Raluca Ţîrcomnicu a avut o comandă cu totul deosebită: un tort de 60 de kilograme în forma unei maşini Range Rover. A lucrat o săptămână pentru realizarea tortului original, iar la final acesta măsura 80 de centimetri în lungime. Tânăra a realizat inclusiv torturi în formă de buchete de flori sau chiar un tort în formă de cărţi, acesta din urmă pentru ziua de naştere a unei bune prietene.

Raluca a realizat chiar și un tort în forma barajului Vidraru sau un tort în formă de călușar, pentru acesta din urmă luând și un premiu la o expoziție internațională. De asemenea, Raluca Țîrcomnicu a făcut un tort în formă de hârtie igienică, precum și un alt tort în formă de halat cu stetoscop.

Absolventă în 2005 a Facultăţii de Limbi Străine de la Universitatea din Piteşti, specializarea Franceză - Engleză, Raluca Ţîrcomnicu a lucrat timp de nouă ani ani pentru mai multe hoteluri de top din Paris (între 2007 şi 2012) şi Londra (între 2012 şi 2016), ajungând chiar să deţină funcţia de top de revenue manager.

La Paris, şi-a descoperit pasiunea de a realiza torturi şi brioşe. Înainte de a se întoarce în România, a lucrat la sediul regional din Londra al faimosului lanţ de hoteluri Hilton. În capitala Marii Britanii a început să se perfecţioneze şi să se perfecţioneze tot mai mult în realizarea brioşelor. Raluca Țîrcomnicu a făcut cursuri cu unii dintre cei mai mari decoratori de torturi de pe glob.

Raluca deţine o diplomă de Master Cake Designer, obţinută în Anglia, având în CV numeroase cursuri, tabere şi concursuri cu cei mai mari decoratori în domeniu.

Tânăra s-a decis să revină în ţară în 2016 şi cu o parte din economii şi-a deschis afacerea, dându-i un nume sugestiv: Busy Bee Party Cakes.