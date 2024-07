Șoferii Tesla vor putea să controleze limita de viteză și să introducă interdicții pe timp de noapte dacă adolescenții împrumută mașina

Elon Musk testează noi caracteristici de siguranță pe mașinile sale Telsa, inclusiv cea privind controlul parental.

Omul de afaceri decide dacă mamele și tații care dețin o Tesla ar trebui să poată controla viteza la care copiii lor conduc și când, scrie dailymail.co.uk.

O actualizare de probă a inclus restricții privind accelerația și viteza și se va asigura că funcțiile nu pot fi dezactivate.

O altă caracteristică în curs de testare este o notificare care îi va anunța pe părinți dacă Tesla lor este condusă de copiii lor după lăsarea întunericului.

Măsurile sunt luate în considerare deoarece Tesla poate accelera mult mai repede decât alte mărci de vehicule.

În 2018, un adolescent în vârstă de 18 ani a fost ucis când conducea o Tesla cu 116 km/h într-o zonă de 30 km/h în Fort Lauderdale, Florida.

Barrett Riley a condus la un garaj Tesla dedicat și a cerut mecanicilor să scoată un dispozitiv de limitare a vitezei pe care tatăl său îl instalase.

De atunci, Tesla a fabricat propriul dispozitiv de limitare a vitezei, pe care l-a numit în memoria dlui Riley - după ce tatăl său l-a dat în judecată pentru despăgubiri.

Noile caracteristici de siguranță vor împiedica șoferii adolescenți să modifice restricțiile impuse mașinilor de către părinți.

În ceea ce se numește "modul chill", accelerația maximă a mașinii va fi redusă, iar o funcție de cod pin va asigura că avertismentele privind viteza, frânarea de urgență și coliziunile nu pot fi dezactivate.

În timp ce "modul curfew" va oferi părinților opțiunea de a împiedica conducerea mașinii în timpul anumitor ore.

Începând din 2021, șoferii Tesla au solicitat caracteristici similare cu cele sugerate acum.

Un șofer, care face parte dintr-un forum online pentru proprietarii de Tesla, a sugerat un "mod adolescent".

El a scris pe forumul Tesla Motors Club: "Sunt proprietar pentru prima dată. Când voi primi această mașină, băieții mei de 18 și 16 ani mă vor implora să o conducă. La un moment dat, probabil că îi voi lăsa".

Tesla dispune în prezent de un "mod valet" care limitează viteza și dezactivează conducerea autonomă.

Presiunea pentru noi caracteristici de siguranță vine ca urmare a faptului că statisticile arată că 21% din toate rănile fatale sau grave cauzate în accidente de mașină în 2022 au implicat tineri cu vârste cuprinse între 17 și 24 de ani.

Steve Cole, de la Royal Society for the Prevention of Accidents (RSPA), a declarat pentru The Times: "Suntem în favoarea protejării tinerilor șoferi și credem că tehnologia deține un potențial uriaș pentru a ne ajuta să facem acest lucru. Cu toate acestea, siguranța nu ar trebui să se limiteze la utilizatorii unui anumit tip de vehicul. Pentru șoferii tineri în special, RSPA ar dori să vadă introducerea permisului de conducere gradat - un sistem progresiv de acordare a permiselor pentru a sprijini șoferii tineri prin limitarea situațiilor de conducere cu risc ridicat, o măsură dovedită a reduce decesele cu până la 40 %”.

În caz de succes, măsurile care fac parte din actualizarea de software "2024.26" vor fi introduse mai general.