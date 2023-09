Dacia mai inventează un model, C-Neo. Cum va artă și ce performanțe va avea FOTO

Pe lângă Bigster, în perioada următoare Dacia va mai lansa un nou model, C-Neo. Este vorba de un un break de familie compact care va fi disponibil și ca sedan. Numit intern K1320, C-Neo adoptă codurile estetice ale lui Bigster și se distinge prin aspectul său mai înalt și robust.

Același lucru este valabil și pentru sedan (B1320), care ar adopta o silueta Fastback cu o lunetă și hayon foarte înclinate.

Cele două modele își împrumută motoarele de la Bigster. Astfel, vom găsi un propulsor de 1,2 litri cu trei cilindri de 140 CP (pe benzină și GPL) și noul 1,8 litri Hybrid care va fi care va fi cuplat la noua cutie de viteze cu dublu ambreiaj DW23. Tracțiunea integrală nu se va face prin transmisie mecanică, ci va fi asigurată de un motor electric cuplat pe puntea spate care ne va permite să sperăm la o putere totală de aproximativ 160 CP.

Cu aceste două modele noi, Dacia are obiectivul să ajungă la 1 milion de vehicule pe an, dar rămâne de rezolvat problema capacității de producție. Șeful Dacia, Christophe Dridi, a declarat, conform largus.fr, că va fi necesară „revizuirea organizării industriale pentru aceste două modele suplimentare”. El a adăgat că, în principiu, ar fi necesară încă o fabrică, dar și că producătorul nu va crea un al treilea ecosistem, pe lângă cele din România și Maroc. În viitor, toate modelele din segmentul B (numit Low Drive) vor fi produse în Maroc (inclusiv viitorul Sandero în 2028), iar cele din segmentul C (High Drive) vor fi produse în România. În absența unui nou site de producție, se are în vedere o extindere a celor existente. „Capacitatea Mioveni poate crește prin reducerea concediului de la 4 la 3 săptămâni și prin efectuarea orelor suplimentare”, spune Christophe Dridi. O altă opțiune este să produci într-o fabrică a Groupe Renault care este departe de a fi la capacitate maximă. Acesta va fi cazul site-ului Novo Mesto din Slovenia, unde producția Twingo se va opri în 2024. Această unitate situată la mai puțin de 1.000 de kilometri de România are deja instrumentele necesare pentru a produce platforma CMF-B în cazul Renault Clio, de exemplu. Dacia ar trebui să facă anunţuri pe acest subiect în lunile următoare.

