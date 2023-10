Ziua în care a murit Cătălin Hîldan, „Unicul Căpitan“: „De la el am învățat să plângem după o înfrângere și să ne ridicăm de fiecare dată“

Ziua de 5 octombrie rămâne una dintre cele mai triste pentru Clubul Dinamo: este ziua în care a murit Cătălin Hîldan, cel supranumit „Unicul Căpitan“.

Cătălin Hîldan a murit la 5 octombrie 2000, la vârsta de 24 de ani, în timpul unui amical disputat la Oltenița, ca urmare a unui accident vascular cerebral.

Cristi Hîldan, fratele lui Cătălin Hîldan, a dezvăluit cum un tren marfar a blocat ambulanța care pe 5 octombrie 2000 îl transporta pe „Unicul Căpitan” al lui Dinamo spre spital, imediat după ce acesta s-a prăbușit pe terenul de joc.

Cristi Hîldan spune că acele minute ar fi putut să însemne salvarea fratelui său, care în cele din urmă nu a mai putut fi resuscitat de medici.

„Tot timpul am o durere în suflet doar când văd trenul. Știi de ce? Pentru că atunci când s-a întâmplat cu Cătălin, salvarea aceea l-a dus pe fratele meu către spital și a trecut un tren. Un marfar, care pur și simplu s-a oprit ca să nu poată trece salvarea timp de minute bune, care poate însemnau salvarea lui. Toate au fost să fie altfel…”, a declarat Cristi Hîldan, la EXCLUSIV DINAMO.

Tricoul cu numărul 11, retras pentru totdeauna

Fanii nu l-au uitat. „Fără Cătălin, nici noi, nici Dinamo nu am mai fi fost la fel“: „De la Cătălin am învățat ce înseamnă să-ți dorești victoria, de la el am învățat să fim luptători, să plângem după o înfrângere și să ne ridicăm de fiecare dată, de la el am învățat ce înseamnă să iubești cu adevărat culorile alb-roșii. Astăzi, tricoul cu numărul 11 al lui Dinamo reprezintă întreagă mentalitate dinamovistă, spiritul de lupta, de sacrificiu – mândria noastră, un idol și chiar mai mult … un ideal“, se arată pe site-ul clubului.

„Obișnuiți să câștigăm mereu, orice înfrângere însemna pentru noi o adevărată dramă. Plângeam, ne ofticam, iar cel mai urat dintre noi făcea Cătălin, care suferea enorm la orice meci pierdut. Era atât de pasionat și avea atâta furie în el, încât cred că ar fi fost în stare să îl sfâșie pe cel care s-ar fi luat de el în clipele acelea“, rememora Florentin Petre

Cătălin George Hîldan s-a născut la 3 februarie 1976, Brănești, Ilfov. A început să joace fotbal la vârsta de 10 ani în cadrul clubului Dinamo. Sub comanda primului său antrenor Ionuț Chirilă a câștigat titlurile naționale la toate categoriile de vârstă: pitici, cadeți, juniori, mai puțin la juniorii republicani. A debutat în Divizia A pe 2 octombrie 1994 într-un meci cu Steaua (Steaua 2-0 Dinamo).

A urmat o perioadă în care a evoluat la FC Chindia Târgoviște, unde a cunoscut bucuria promovării consecutive din Divizia C în B și din B în A. Apoi, Cornel Dinu l-a adus înapoi la Dinamo (1994 - 2000), de unde nu a mai plecat niciodată.

A câștigat cu Dinamo un titlu de campion (1999-2000) și o cupă a României (2000), cifrele carierei sale fiind 131 de jocuri/ 6 goluri în Divizia A, 5/1 în echipa națională, 5/0 în cupele europene, 17/0 la alte loturi naționale.

A jucat pe postul de mijlocaș, având numărul 11 pe tricou. De la debutul său în Divizia A, pe 2 octombrie 1994, a jucat 138 de meciuri, marcând 6 goluri.

Este supranumit de fani „Unicul Căpitan” datorită devotamentului pe care l-a arătat față de culorile clubului Dinamo.

În memoria sa, una din peluzele Stadionului Dinamo a primit denumirea de „Peluza Cătălin Hîldan”, iar tricoul cu numărul 11 a fost retras pentru totdeauna.