US Open, zguduit: Campioana din 2016 s-a retras. Kerber renunță, temporar, la tenis. Mesajul ei

US Open 2022 se va juca fără Novak Djokovici și va marca sfârșitul carierei pentru Serena Williams, care va împlini 41 de ani în luna septembrie.

A╚Öadar, organizatorii l-au pierdut pe Nole ╚Öi, foarte probabil, o vor vedea ╚Öi pe Serena eliminat─â, ├«nc─â din primele tururi, ├«n condi╚Ťiile ├«n care americanca e departe de forma ei optim─â.

├Än acest context, vestea retragerii lui Angelique Kerber (34 de ani, 52 WTA) a fost ├«nc─â o lovitur─â primit─â de organizatorii US Open. Nem╚Ťoaica a anun╚Ťat, ast─âzi, c─â e ├«ns─ârcinat─â ╚Öi c─â nu va evolua, la New York, unde a c├ó╚Ötigat trofeul, ├«n 2016. Kerber se afl─â ├«ntr-o rela╚Ťie cu Franco Bianco, un antreprenor ├«n v├órst─â de 38 de ani. Potrivit Digi Sport, care a citat publica╚Ťia german─â Kicker, Kerber vrea s─â revin─â, totu╚Öi, pe teren din dorin╚Ťa de a evolua la Jocurile Olimpice din 2024. Ea a cucerit argintul pentru Germania, ├«n proba de simplu, la JO 2016, la Rio de Janeiro.

ÔÇ×Am vrut cu adev─ârat s─â joc la US Open, dar am decis, ├«n cele din urm─â, c─â doi contra unu nu reprezint─â o competi╚Ťie corect─â. Pentru urm─âtoarele luni, voi lua o pauz─â de la c─âl─âtoriile ca juc─âtoare de tenis, dar cred c─â totul se ├«nt├ómpl─â din cel mai bun motiv posibil. US Open are un loc special ├«n inima mea ╚Öi mi-a╚Ö fi dorit s─â-mi iau la revedere pe teren, ├«nainte de a lua o pauz─â din circuit. S─â fiu un sportiv profesionist ├«nseamn─â totul pentru mine, dar sunt recunosc─âtoare pentru noul drum pe care m─â ├«ndreptÔÇť, a fost un fragment din mesajul prin care Kerber a anun╚Ťat c─â e ├«ns─ârcinat─â.