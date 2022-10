U Cluj - CFR Cluj 1-2. Derby-ul Ardealului decis de 3 penalty-uri

Întâlnirea dintre U Cluj și CFR Cluj se repetă la doar trei zile după ce rivalele din Cluj au încheiat la egalitate în Cupa României, scor 1-1. În campionat CFR Cluj s-a impus la capătul unui meci decis de 3 penalty-uri.

Suporterii ardeleni au umplut stadionul Cluj Arena pentru prima partidă directă în campionat dintre cele două rivale clujene, din 2015. Atunci "studenții" se impuneau cu scorul de 1-0, singurul gol al partidei fiind marcat de Vlad Morar.

Înaintea meciului, atmosfera creată de suporteri pe stadion a fost una senzațională. Suporterii gazdelor au aprins torțe și fumigene, fapt pentru care startul meciului a fost întârziat. Fanii U Cluj au avut și o coregrafie pe măsură. Aceștia au afișat un banner cu mesajul "Are you not entertained?".

Pe teren, oaspeții au reușit să preia conducerea meciului încă din minutul 25 după ce centralul Radu Petrescu a dictat o lovitură de la 11 metri. Deac a transformat perfect și i-a adus pe oaspeți în avantaj. În repriza secundă, campioana României a primit al doilea penalty. Petrescu a acordat un penalty controversat la duelul dintre Bălan și Kolinger. Gazdele au protestat susținând că fundașul central al CFR-ului nu a fost lovit. Și din reluările TV s-a observat cum Bălan nu l-ar fi faultat pe Kolinger, însă arbitrii din camera VAR nu au modificat decizia centralului.

Malele a transformat de la punctul cu var și oaspeții s-au desprins pe tabelă. În prelungirile partidei și gazdele au primit un penalty, transformat de Pires, însă nu au mai reușit să scoată cel puțin un egal împotriva campioanei.

Grație acestei victorii, CFR Cluj se apropie la doar un punct de Rapid. Clujenii au și două meciuri în minus față de Rapid și liderul Farul Constanța. De partea cealaltă, U Cluj rămâne pe penultimul loc în clasament.