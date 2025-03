Trei tricolori au întârziat la reunirea naționalei. De ce nu îi va amenda Mircea Lucescu

Internaționalul Răzvan Marin a declarat, luni, la antrenamentul primei reprezentative de la Centrul de Fotbal Mogoșoaia, că el și colegii săi trebuie să analizeze bine selecționata Bosniei-Herțegovina, adversara din primul meci din preliminariile Cupei Mondiale 2026, pentru a începe campania de calificare cu trei puncte. De la reunire au întârziat fotbaliștii legitimați la Pisa, în Serie B, dar aceștia nu vor fi amendați, nefiind culpa lor.

„Vom vedea dacă putem câștiga și această grupă, o vom lua meci cu meci, pas cu pas. Dar bineînțeles că asta ne dorim, să ne batem cu Austria și Bosnia pentru primul loc în clasamentul grupei. Grupul este principalul nostru atu, cum a fost și până acum”, a adăugat el.

Răzvan Marin s-a arătat bucuros de faptul că din luna februarie joacă la Cagliari alături de un alt român, Florinel Coman, împrumutat de la Al-Gharafa până în vară.

„Îi place în Sardinia, din păcate e accidentat, are o problemă la tendon. Dar va fi bine și el în câteva săptămâni. L-am ajutat să se acomodeze, acum fac pe translatorul pentru el. Îl ajut, normal, sunt alături de el. Mă bucur că în sfârșit pot să joc cu un român. Eu mai am contract cu Cagliari încă un an, voi vedea ce se va întâmpla din vară”, a mai spus Marin.

Fani la antrenament

Antrenamentul echipei naționale a României desfășurat în această seară la Centrul de Fotbal Mogoșoaia a fost deschis publicului. Aproximativ 150 de suporteri, mulți dintre ei copii, au avut ocazia să ia autografe și să se fotografieze cu jucătorii primei reprezentative, precum și cu selecționerul Mircea Lucescu.

De la antrenament au absentat Andrei Rațiu, Olimpiu Moruțan, Marius Marin și Adrian Rus, care nu au ajuns încă de la echipele lor de club. Accidentat, Florinel Coman nu a fost convocat pentru meciurile din această lună, însă a fost prezent la Mogoșoaia participând la sesiunea de autografe.

Echipa națională de fotbal a României întâlnește Bosnia-Herțegovina, pe Arena Națională din Capitală (21 martie, de la ora 21:45) și San Marino, pe San Marino Stadium din Serravalle (24 martie, de la ora 21:45) în primele sale meciuri din campania de calificare la CM 2026.

Naționala României face parte din Grupa H, alături de Austria, Bosnia-Herțegovina, Cipru și San Marino, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

România nu s-a mai calificat la un turneu final al Cupei Mondiale din 1998. Ultima ediție, găzduită de Qatar, în 2022, a fost câștigată de Argentina.

Dați jos din avion

Internaționalii români Olimpiu Moruțan (25 de ani, aripă dreapta), Marius Marin (26, mijlocaș), Adrian Rus (28, fundaș central), care evoluează pentru Pisa, în Serie B, au întâmpinat probleme în momentul în care ar fi trebuit să decoleze spre România pentru meciurile echipei naționale cu Bosnia (21 martie) și San Marino (24 martie).

Cei 3 colegi de la Pisa se află în lotul convocat de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino, primele meciuri ale naționalei din campania de calificare la Cupa Mondială din 2026.

Olimpiu Moruțan, Marius Marin și Adrian Rus au fost evacuați din avion din cauza unei defecțiuni. Moruțan, Marin și Rus ar fi trebuit să decoleze de la Pisa spre București luni, la ora 15:15.

În timp ce aceștia se aflau în avion, aeronava a suferit o defecţiune la sol și a trebuit să fie evacuată, conform orangesport.ro. Plecarea celor 3 internaționali români a fost reprogramată la ora 21:30.