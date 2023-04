Sorana Cîrstea: când dezordinea devine ordine. Bătălia pentru a deveni cap de serie la Roland Garros

Sorana Cîrstea a revenit în primele 50 de jucătoare ale lumii, după parcursul excelent din turneele americane Indian Wells și Miami (sferturi, respectiv semifinale). Tenismena de 32 de ani ocupă de ieri poziția 41 mondială după performanțele din SUA și abordează cu optimism sezonul pe zgură.

Jucătoarea de tenis a revenit duminică seara în țară și a făcut bilanțul lunii abia încheiate, acordând o atenție sporită antrenorului Thomas Johansson, cu care lucrează din luna octombrie. Ea e sigură că acesta a reușit să transforme dezordinea din jocul ei într-o ordine cu care uimește întreg mapamondul.

„Am spus-o de la începutul anului, am muncit foarte mult să fiu aici și mă bucur că și rezultatele sunt acum pe măsura muncii. A fost o lună foarte frumoasă și plină de un tenis de calitate. Am un gust amar legat de semifinală (n.r. - a pierdut contra cehoaicei Petra Kvitova), simțeam că pot mai mult, dar, asta este, învăț din greșeli și sper că voi menține acest nivel de tenis de-acum încolo.

Potențial mare, rezultate nu pe măsură

Eu îmi știu potențialul, îmi știu nivelul de joc, știu ce pot să fac. Din cauza aceasta, am tras mult, mi-am luat un antrenor nou, oameni de calitate, fiindcă simțeam că potențialul meu este mai mare decât rezultatele reușite în ultimii ani“, a declarat Sorana Cîrstea, pe aeroport, la revenirea pe pământ românesc.

Întrebată ce ar alege între un titlu de Grand Slam și o clasare în Top 10, Sorana a ales un răspuns diplomatic: „N-o s-o mai spun cu voce tare, pentru că eu am obiectivele mele, atât legate de rezultate, cât și de clasament. Rezultatele sunt o consecință a jocului și a muncii de zi cu zi! Vom vedea ce va fi, voi încerca s-o țin pe aceeași linie și sper să continui în același mod“.

Pereche perfectă cu antrenorul Thomas Johansson

Sorana Cîrstea a ținut să-i mulțumească antrenorului Thomas Johansson, cu care a început pregătirea la finalul anului trecut: „Am început să lucrăm în octombrie, în perioada în care eram scoasă din circuit din cauza unei accidentări la umăr. Cred că Thomas are o viziune bună asupra jocului, are multă experiență la nivel înalt, e un fost câștigător de Grand Slam.

Mereu am avut un potenţial uriaş, însă poate, uneori, lucrurile erau destul de dezordonate şi el a venit şi a aranjat acest puzzle ca să ajung la potenţialul pe care mi-l doresc. Simt că există o chimie specială. Mereu am vorbit frumos de antrenorii mei de dinainte, sunt recunoscătoare față de toți, dar cu Thomas am făcut acest click. Ne completăm foarte, foarte bine“.

La rândul său, antrenorul a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare: „Ce lună minunată am avut în SUA! Felicitări Petrei Kvitova pentru victoria împotriva noastră și pentru victoria din finala de la Miami. E timpul să te odihnești puțin (n.r. - Sorana Cîrstea) și pregătește-te pentru zgură!“.

Ce urmează pentru Sorana Cîrstea

Sorana era înscrisă în SUA și la turneul de la Charleston, care a debutat ieri și care se joacă pe zgură. Însă a preferat să se retragă, din cauza oboselii, urmând să ia o pauză de câteva zile pentru refacere. Ar fi jucat la Istanbul, unde a avut rezultate foarte bune în ultimii ani – victorie în 2021 și semifinale în 2022, însă turneul a fost anulat din cauza problemelor financiare și a cutremurelor din Turcia.

„Da, m-am retras de la Charleston. În momentul de față este un haos general în calendarul WTA. Eram înscrisă la turneul de la Istanbul, care s-a anulat acum foarte puțin timp.“

Stuttgart, debutul pe zgură

Astfel, primul turneu la care va participa va fi cel de la Stuttgart (WTA 500). Iar cum anul trecut Sorana a avut prestații modeste pe zgură, fiind eliminată în primul tur atât la Madrid, cât și la Roma, obținând doar 20 de puncte WTA, anul acesta se poate revanșa și își poate îmbogăți zestrea după competițiile din 2023.

Astfel că sunt mari șanse să o vedem pe jucătoarea noastră între primele 32 ale lumii, ceea ce s-ar traduce prin faptul că va deveni cap de serie la Roland Garros (28 mai - 11 iunie).

Grație semifinalei de la Miami, Sorana Cîrstea a ajuns pe locul 16 în WTA Race, clasamentul care stabilește participantele la Turneul Campioanelor, din toamnă.

E pe locul 41 mondial. Simona Halep a căzut pe 26

Sorana Cîrstea culege roadele performanțelor excelente de la Indian Wells și Miami: începând de ieri, sportiva noastră a făcut un salt de 33 de poziții, până pe locul 41 WTA. România mai are trei reprezentante în Top 100 mondial. Simona Halep, care este suspendată provizoriu după controlul antidoping pozitiv de la US Open 2022, a coborât o treaptă şi se află pe 26. Irina Begu este pe locul 37, iar Ana Bogdan, care a urcat două poziţii, este acum pe 58.