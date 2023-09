Simona Radiș și Ancuța Bodnar, calificare en-fanfare la Jocurile Olimpice de la Paris

Campioanele olimpice, mondiale și europene Simona Radiș și Ancuța Bodnar au câștigat lejer la dublu vâsle la Campionatele Mondiale de canotaj de la Belgrad și și-au îndeplinit primul obiectiv, prezența la Jocurile Olimpice de la Paris. În plus, cele două fete de aur și-au asigurat prezența în finala mondialelor, de duminică.

Ancuța Bodnar a dezvăluit că obiectivul principal a fost calificarea la JO, dar spune că ea și colega ei vor da totul în finala CM. „A fost o cursă grea, dar bună, care ne-a adus calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris și în finala A. Startul a fost rapid, noi încercăm mereu să ne împingem până la limită când suntem în barcă, iar rezultatul este unul foarte bun. Sperăm că duminică să facem o cursă și mai bună.

Parisul se vede frumos și se vede foarte aproape. Calificarea este un vis împlinit, a fost obiectivul nostru principal. Bineînțeles că ne dorim să menținem și rezultatul de anul trecut să mai câștigăm un titlu mondial”, a spus Ancuța, pentru gsp.ro.

Speranțe mari pentru cursa de duminică

„Ne bucurăm mult că oficial am luat și noi acest bilet care ne va duce către Jocurile Olimpice. A fost un an foarte greu, am muncit foarte mult și acest prim pas a fost făcut.

Obiectivul principal a fost îndeplinit, rămâne cel secundar, care este, bineînțeles, lupta pentru cea mai strălucitoare medalie pe care ne-o dorim foarte mult și sperăm ca duminică să facem o cursă bună și să reușim să îndeplinim și acest obiectiv.

Am făcut mici greșeli, dar acest lucru este foarte important pentru că la finală nu le vom repera și cu siguranță vom face o cursă foarte bună”, a completat și Simona Radiș.

Băieții de la 8+1, calificare dramatică în finală

Echipajul masculin de opt plus unu, compus din Sergiu Bejan, Marius Cozmiuc, Ştefan Berariu, Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Florin Lehaci, Bogdan Baitoc, Alexandru Danciu şi Adrian Munteanu, a ieşit victorios în cursa de recalificare de vineri, după un finiş extraordinar şi s-a calificat în Finala A. Echipajul este foarte aproape şi de calificarea la JO 2024, primele cinci finaliste urmând să obţină biletele pentru Paris.

Tot vineri, în prima finală a Mondialelor, Gianina van Groningen (fostă Beleagă) s-a clasat pe locul şase (ultimul), cu timpul de 09 min 13 sec 46/100, la mare distanţă de podium. Iar Ciprian Tudosă şi Florin Arteni s-au clasat pe locul patru în semifinala probei de dublu vâsle masculin, rezultat în urma căruia s-au calificat în Finala B.

România are până acum şase echipaje calificate pentru JO 2024

dublu rame feminin: Roxana Anghel şi Ioana Vrînceanu

dublu rame masculin: Marius Cozmiuc şi Sergiu Bejan

dublu vâsle feminin: Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar

dublu vâsle feminin, categorie uşoară: Ionela Cozmiuc şi Mariana Dumitru

patru rame feminin: Mădălina Bereş, Maria Tivodariu, Amalia Bereş şi Magdalena Rusu

patru vâsle feminin: Emanuela Ciotău, Andrada Moroşanu, Cristina Druga şi Patricia Cireş