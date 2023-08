Serena Williams a născut al doilea copil: Poza postată adună mii de Like-uri FOTO

Legenda americană a tenisului, Serena Williams, a devenit din nou mamă, aducând pe lume a doua sa fetiţă. Anunțul a fost făcut, marţi, pe Instagram, de soţul acesteia, Alexis Ohanian, care a precizat că mama şi fiica se simt bine.

"Bine ai venit, Adira River Ohanian", a scris pe contul de socializare tatăl micuţei, fondatorul forumului online Reddit, care a adăugat "că nou-născuta este fericită şi are o stare de sănătate bună, iar mama e bucuroasă şi sănătoasă". Postarea de pe Instagram înfăţişează familia zâmbitoare, cu Serena Williams purtând-o pe micuţă în braţe, lângă fiica sa mai mare.

Sportiva în vârstă de 41 de ani, care a dominat tenisul feminin timp de 20 de ani, a apărut însărcinată în luna mai pe covorul roşu al galei Metropolitan de la New York.

În urmă cu an, Serena Williams, cu 23 de titluri de Mare Şlem în palmares şi cvadruplă campioană olimpică, şi-a anunţat retragerea din activitate cu ocazia US Open, dar nu a exclus o revenire pe terenurile de tenis. Ea mai are o fiică, Olympia, născută în septembrie 2017.