Se vede Euro 2025. România U21 joacă diseară, în Finlanda, un meci capital

România a început poticnit campania de calificare la Euro 2025, cu o înfrângere surprinzătoare în fața Albaniei (2-3), după ce tricolorii sub 21 de ani au condus cu 2-0. A urmat o serie de rezultate pozitive, între care un egal cu Elveția (2-2), care au urcat România până pe prima poziție în grupa de calificare.

Astăzi, de la ora 18.00 (PRO Arena), „mânjii” lui Daniel Pancu joacă un meci vital, la Tampere, cu Finlanda. O victorie a băieților noștri le-ar consolida locul 1 în grupă, urmând să abordeze ultimele două întâlniri, cu Muntenegru (11 octombrie) și Elveția (15 octombrie), din postura de mari favoriți la calificarea la al 4-lea turneu final consecutiv.

Jucătorii naționalei Under 21 au ajuns duminică în Finlanda și au luat contact cu gazonul de pe Arena Tammela, gazda meciului de diseară. Stadionul are o capacitate de 8.000 de locuri și o suprafață sintetică, fiind o construcție nouă, finalizată în primăvara acestui an.

Câștigătoarea grupei merge direct la turneul din Slovacia

Naționala de tineret a devenit lider în grupa E din preliminariile Euro 2025, după ultimele rezultate înregistrate vineri în campania de calificare: 1-0 pentru tricolori cu Muntenegru (gol – Louis Munteanu din pasa lui Ahmed Bani, în minutul 8) și marea surpriză Elveția - Albania, 1-2. În urma acestor rezultate, România U21 a trecut pe primul loc în grupă, cu 16 puncte, cu două peste elvețieni, dar aproape stau și Finlanda, și Albania, cu câte 13 puncte fiecare.

Meciul din „Țara celor 1.000 de lacuri” este, în economia calificării, unul extrem de important. Cu o victorie, elevii lui Daniel Pancu ar scoate din joc naționala gazdă, rămânând să se bată doar cu Elveția pentru prima poziție. În tur, la Sibiu, „mânjii” României au învins cu 1-0, prin golul din minutul 8 al prelungirilor marcat de Matei Ilie.

Câștigătoarele celor 9 grupe preliminare, cât și cele mai bune 3 echipe aflate pe poziția secundă se vor califica direct la turneul final din Slovacia. Acestora și țării gazdă li se vor adăuga alte trei formații desemnate în urma meciurilor de baraj, în care vor evolua celelalte formații care se clasează la final pe locul 2 în grupă.

Clasamentul grupei României

1. România 16p (7 meciuri)

2. Elveția 14p (7)

3. Finlanda 13p (7)

4. Albania 13p (9)

5. Muntenegru 7p (7)

6. Armenia 2p (9)