Se cunoaște prima retrogradată din Superligă? Antrenorul echipei a răbufnit: nu avem nimic!

În cantonament din Antalya, Gloria Buzău a câștigat astăzi cu 2-0 în fața azerilor de la Turan Tovuz, iar la final, antrenorul Eugen Neagoe, 57 de ani, a dat cărțile pe față, dezvăluind condițiile improprii în care își desfășoară activitatea.

Cel poreclit „Geană” spune că fotbaliștii săi au fost plătiți ultima oară în luna octombrie, când au încasat doar o parte din salariu. Răbufnirea lui Neagoe se petrece în ziua în care echipa de handbal a orașului, CSM Gloria Buzău, s-a retras din campionatul feminin din pricina problemelor financiare.

„Am discutat cu cei din conducere, le-am zis că dacă vrem în Liga 1 ne trebuie teren, ne trebuie o bază. Nu avem nimic! Amatorism e puțin spus! Vă spun cu durere în suflet. De când am terminat anul, pe stadionul din oraș nu a intrat nimeni să așeze o brazdă sau ceva. O vor face cu o zi înainte de primul meci. Cam asta e situația. Sunt de departe cele mai grele condiții din cariera mea.

Am contract, nu pot să plec. Am mai spus câteva lucruri și după meciul cu Rapid. Sincer, chiar am obosit să stau să le explic în fiecare zi. Nu văd nicio implicare, nu se face nimic, unul se duce în stânga, unul se duce în dreapta. I-am întrebat «Vreți echipă în Liga 1? Nu așa se face fotbalul». Ce importanță are cu cine vorbesc? Oamenii sunt supărați că nu avem rezultate, dar trebuie să știe care sunt problemele. Nu avem nimic!

„Ar fi mai mult decât o minune dacă ne sălvăm”

Antrenorii care au fost înaintea mea nu au vrut să vorbească. Iar conducătorii au crezut că merge și așa. Nu mai merge! Trebuie să spunem. Dacă tot băgăm gunoiul sub preș și-l ascundem... Nu mai merge! Nici nu mai vorbesc de condițiile de refacere... Să vorbesc cu Șumudică să îmi dea și mie niște Anticârcel.

Nu m-am gândit să renunț pentru că am adus aici niște jucători. Ei sunt niște eroi pentru ce fac. Merită tot respectul. Mi-aș dori să se rezolve ceva. De aceea spun asta. Să înțeleagă cei care sunt responsabili și să facă ceva. Dacă făceau o jumătate de teren în 2-3 ani și alta în 2-3 ani, aveam și noi un teren. Dacă vedeți unde ne antrenăm, vă cruciți. Ar fi mai mult decât o minune dacă ne salvăm. Ar fi ca și cum am câștiga campionatul”, a mai spus Neagoe.

Și a încheiat cu o glumă: „Eu mă uit la TV, la <Las Fierbinți> și <Atletico Textila>. Sunt foarte buni actori. Dar dacă facem noi două sau trei episoade, vor avea mari probleme cu noi. Vom face o audiență foarte mare”.

Gloria Buzău este ultima în clasament, cu 16 puncte în 21 de runde. Vedeta echipei este Constantin Budescu, campion cu Astra Giurgiu.

Situată pe locul 15, FC Botoșani are douăă puncte în plus. Buzoienii reia campionatul sâmbătă, 18 ianuarie, în deplasare, cu liderul „U” Cluj, de la ora 14.30.