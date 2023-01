Scene de K1 în vestiarul lui CS Dinamo! Dănuț Lupu, acuzat că a bătut un fotbalist. „M-a scuipat, a dat în mine!”

Dacă la Dinamo se lasă cu greve ale jucătorilor și cu amenințarea falimentului, nici la CS Dinamo nu e liniște. Dănuț Lupu, team-managerul echipei care activează în Liga 3, a oferit scene șocante în vestiarul din „Ștefan cel Mare”. A sărit să îl bată pe Adrian Dorobanțu, atacantul în vârstă de 23 de ani, acuză fotbalistul.

Fost jucător la CSA Steaua, Progresul Spartac, Rapid, Sportul Snagov, FC Voluntari și Foresta Suceava, Adrian Dorobanțu a fost traumatizat de către Dănuț Lupu. Fotbalistul a povestit pentru ProSport că a fost agresat fizic și verbal de către Dănuț Lupu, oficial al clubului din „Ștefan cel Mare”, pentru că nu a vrut să semneze rezilierea contractului care îi expiră în vară.

„În urmă cu două zile a început totul. Am fost sunat de către team-managerul echipei, Dănuț Lupu, să îmi spună să nu mă mai prezint la antrenamente, pentru că decizia antrenorului este că nu se mai poate baza pe mine. I-am cerut un motiv, l-am întrebat de ce, nu mi-a dat un motiv anume, mi-a spus că asta este decizia antrenorului și că trebuie să o respect, să mă prezint la sediul clubului și să semnez rezilierea. I-am spus că nu semnez nimic, că mai am contract șase luni. Dânsul mi-a zis să îmi caut echipă, că sunt jucător bun, m-a luat cu vrăjeală.

Nu vrea să-și rezilieză contractul

Am ajuns la antrenament în ziua următoare, m-a pus să mă schimb într-un alt vestiar față de ceilalți colegi. Antrenorul nu m-a băgat în seamă, dânsul nu a fost la teren, am fost pus să alerg pe scările stadionului din «Ștefan cel Mare».

Apoi am avut parte de același tratament. Am ajuns la teren, antrenor nu aveam, am fost pus să mă schimb în altă parte, până a venit dânsul. Dânsul a intrat în vestiar. Eu am făcut o notificare prin AFAN cum că vreau motivul și vreau să mi se creeze condiții să îmi duc la bun sfârșit contractul de activitate sportivă. Dânsul a intrat furios, plin de nervi, a început să mă înjure, mai exact de morți, a zis că dă în mine.

Amenințat că o să fie bătut pe stradă

Până la urmă a și dat, m-a scuipat, m-a bruscat, mi-a spus că o să fie cel mai negru coșmar al meu, mi-a spus că mă face să mă las de fotbal, mi-a spus că o să pună oameni să mă bată pe stradă, să am grijă pe unde merg. Numai amenințări, numai chestii de genul și crede-mă că în momentul de față chiar îmi vine să plâng și chiar mi-e frică să mă prezint mâine la antrenamentul echipei, cine știe ce voi păți…

M-a călcat, m-a împins. Cred că aștepta să ripostez ca să aibă de ce să se lege. Am doi martori, doi colegi care au fost de față. În secunda doi, colegii mi-au spus: «Nu reacționa, schimbă-te și hai să mergem că cine știe cine ne așteaptă afară».

Mi-a pus o hârtie în față, cu programul de antrenament pe care îl voi avea, mi-a luat mâna, mi-a pus pixul în mână și mi-a spus: «Semnează!» și i-am zis că nu semnez nimic, că este o decizie unilaterală pe care nu sunt obligat să o semnez. A vrut să dea în mine, s-a oprit și după m-a călcat, m-a lovit cu piciorul efectiv. Am piciorul vânăt, roșu”, a spus Adrian Dorobanțu pentru ProSport.

A scăpat cu fuga

„A continuat să mă înjure, să mă bruscheze, până într-un final când a ieșit și am rupt-o la fugă. M-am schimbat și am plecat. Nu vreau să reziliez. Am trecut printr-o perioadă mai dificilă, nu am fost băgat să joc din fel și fel de motive, habar nu am. Jucând la prima ligă și liga a doua, nu cred că este vorba despre valoare aici, mai ales că antrenorul echipei a fost prima dată Daniel Iftodi, finul dânsului, acum este Marius Bratu, finul dânsului. Mie, încă din vară de când am semnat, nici nu mi se răspundea la «Bună ziua», nu eram înghițit de dânsul. Îi spuneam «Bună ziua», trecea pe lângă mine și nu mă băga în seamă.

Dănuț Lupu zice că nu i-a făcut nimic

Am de gând să depun o plângere la Poliție, pentru că nu este posibil așa ceva. Mi-e frică să merg mâine la antrenament. Voi lua o decizie împreună cu familia, vreau să apară totul în presă, pentru că azi sunt eu, mâine poate fi altcineva”, a declarat Adrian Dorobanțu pentru ProSport.

Dănuț Lupu a reacționat: „Ați aflat și voi că l-am bătut pe Dorobanțu? Hai să fim serioși, vă rog eu. Eu, la 130 kg l-am bătut pe Dorobanțu la 60 kg? Să-mi aducă martori că l-am scuipat și l-am bătut! Eu când m-am dus și m-am întâlnit cu el eram cu 3 martori care spun că nu l-am bătut, nu i-am făcut nimic”.

Cazul va ajunge la Poliție. Oficialii dinamoviști au anunțat că, dacă acuzațiile vor fi dovedite, Dănuț Lupu va fi sancționat sau chiar dat afară.