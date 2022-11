Sabău, pronostic spectaculos pentru Cupa Mondială: De unde va veni campioana

Fostul internaţional Ioan Ovidiu Sabău (54 de ani) a declarat că tot o reprezentativă din Europa va câştiga Cupa Mondială de fotbal din Qatar, aşa cum s-a întâmplat în ultimele patru ediţii, deşi a recunoscut că Brazilia este o echipă în formă în momentul de faţă.

"E prea repede să spun acum care e favorita, măcar să treacă 3-4 meciuri şi să îmi fac o idee. Însă cu siguranţă că şanse au aceleaşi echipe ca la fiecare ediţie. Până la urmă şi ediţia aceasta tot o echipă din Europa o va câştiga, deşi Brazilia este în formă, are jucători la cluburile importante ale lumii. Dar cred eu că tot din Europa va veni câştigătoarea. Eu nu am o echipă favorită pe care să o susţin... o să mă uit la primele jocuri, o să îmi fac o idee despre calitatea jocului, despre jucători şi atunci o să îmi aleg o echipă care mă încântă ca joc, ca atitudine. Dar în momentul ăsta nu am o favorită", a spus el.

Sceptic în privința unei revelații la CM 2022

Sabău nu se aşteaptă la surprize la această ediţie: "Nu văd în momentul de faţă o echipă care să realizeze surprize mari la Cupa Mondială. Trebuie să urmăresc echipele astea mai mici ca să îmi formez o părere. De exemplu, am tot vorbit toţi de Belgia, că poate fi o surpriză la un turneu final. Dar nu ştiu dacă Belgia este atât de puternică şi matură încât să facă o surpriză la această Cupă Mondială".

"Este o ediţie atipică, e prima oară când se joacă iarna, în mijlocul sezonului şi e greu să îmi dau cu părerea cum va fi. Nu ştiu cum vor fi jucătorii, pentru că îmi imaginez că jucătorii sunt angrenaţi în competiţiile de club şi nu au avut timp de pauze, de pregătire pentru echipele lor naţionale. În plus, va fi căldură mare în Qatar, de asta spun că nu ştiu ce se va întâmpla şi cum vor decurge lucrurile. Să vedem ritmul pe care îl vor avea ei, cum vor reacţiona. De asemenea, mă gândesc şi la problemele de organizare care au fost şi sunt încă acolo, cum s-a câştigat organizarea în Qatar, toate discuţiile care au fost... acum, eu sper să fie condiţii bune, pentru că am înţeles că s-a investit destul de mult", a adăugat mijlocaşul care evolua pentru România la Cupa Mondială din 1990.

Vom asista la schimbul de generații

Fostul fotbalist susţine că este momentul ca Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo să se retragă din activitate.

"Mi se pare o chestiune normală să fie ultimul lor turneu final. Pentru toţi vine momentul în care realizezi că trebuie să te retragi. Au o vârstă deja... au atâtea trofee câştigate. Au fost atâţia ani cei mai buni jucători ai lumii, aşa că e firesc să spună 'Stop' până la urmă. Pentru că lumea se mai şi satură de tine ... şi se satură atunci când ai evoluţii proaste. Când e numai numele pe teren şi nu mai joci nimic. Iar lumea va rămâne cu ultima impresie, ceea ce nu e normal, pentru că ar trebui să îşi aducă aminte de evoluţii superbe pe care le-au avut ani la rând Messi şi Ronaldo. În urma lor vine Mbappe, dar nu e încă la nivelul lor. Dar sigur vor mai apărea în 3-4-5 ani jucători foarte buni. Cum e şi Haaland. Dar Mbappe poate fi cel mai bun jucător al acestei Cupe Mondiale. El este azi jucătorul numărul 1 care poate face diferenţa în orice joc şi în orice moment", a precizat Sabău.

Când va fi România la un Mondial?

În opinia lui Ioan Ovidiu Sabău vor mai trece mulţi ani până când România va participa din nou la o ediţie a Cupei Mondiale.

"E greu să anticipez când ne vom califica la Cupa Mondială la cum arătăm noi în momentul de faţă. De fapt, la cum arată întreg fotbalul românesc, pentru că nu putem să vorbim doar despre echipa naţională. Vor trece mulţi ani până ne vom califica din nou, eu aşa cred. Sigur, orice se poate întâmpla, dar aşa cum arătăm azi nu am putea să spunem că ne calificăm la următorul Mondial. Dacă participăm la Campionatul European, da, ne-ar creşte şansele. Pentru că echipa ar prinde încredere şi ar aborda cu alt moral preliminariile pentru Mondial", a mai spus Sabău.

A 22-a ediţie a Cupei Mondiale la fotbal se va desfăşura în Qatar în perioada 20 noiembrie - 18 decembrie 2022. Aceasta va fi prima Cupă Mondială organizată în lumea arabă şi a doua organizată în Asia după ediţia 2002 din Coreea de Sud şi Japonia. Turneul final din Qatar va fi ultimul care se va desfăşura într-un sistem cu 32 de echipe, numărul urmând să crească la 48 de selecţionate începând cu CM 2026 din SUA, Mexic şi Canada.

Echipa naţională a României nu s-a calificat la Cupa Mondială 2022 din Qatar. România a participat la şapte ediţii ale Cupei Mondiale, 1930, 1934, 1938, 1970, 1990, 1994 şi 1998. Cel mai bun rezultat a fost obţinut la ediţia 1994 din Statele Unite ale Americii, când a atins faza sferturilor de finală. Sabău (55 de selecţii, 8 goluri) a jucat în toate cele patru meciuri ale României la CM 1990.