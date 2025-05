Rușii l-au făcut să plângă. Primire emoționantă pentru fotbalistul român, la Ekaterinburg

La 37 de ani, Eric Bicfalvi a decis să se întoarcă în fotbalul românesc, după 9 ani petrecuți la Ural Ekaterinburg. Rușii au avut posibilitatea să-l reîntâlnească zilele trecute pe jucătorul văzut drept o legendă a clubului, acesta vizitându-și fosta echipă, Ural, unde a avut parte de o primire călduroasă din partea suporterilor.

Eric Bicfalvi s-a întors în Rusia pentru a se reîntâlni cu foștii săi coechipeiri, cu staff-ul formației din Ekaterinburg și cu fanii acesteia. Evenimentul a avut loc pe stadionul celui de-al patrulea oraș ca mărime din Federația Rusă, iar fanii chiar i-au afișat în română un mesaj cu „Mulțumesc!”.

Vizibil emoționat, jucătorul Oțelului Galați le-a mulțumit acestora, cu lacrimi în ochi, pentru primirea călduroasă de care a avut parte. De asemenea, în fața stadionului a apărut o ilustrație cu Eric Bicfalvi, pe care mijlocașul a semnat-o folosind un spray graffiti.

Eric Bicfalvi a jucat 227 de meciuri pentru Ural

Fostul jucător de la Jiul Petroșani, FCSB, Volyn Lutsk, Liaoning, Dinamo și Tom Tomsk a evoluat în 227 de meciuri pentru Ural Ekaterinburg, marcând de 61 de ori și oferind 22 de pase decisive. Eric Bicfalvi s-a întors în România, la Oțelul, în luna februarie a acestui an, jucând 9 meciuri pentru gălățeni. El nu știe încă daca va evolua ăentru gruparea gălățeană în stagiunea următoare: „Eu mai am un an de contract, dar sunt mulți factori care contează în rămânerea mea. Să vedem câți colegi vor continua, îmi doresc o echipă competitivă. Conducerea va decide ce dorește de anul viitor”.