Românul care înfruntă România. Declarația de bun-simț făcută de Raul Florucz, atacantul pentru care FRF n-a avut ochi

Așteptat la naționala României, Raul Florucz (23 de ani), golgheterul campionatului Sloveniei, a fost convocat la prima reprezentativă a Austriei.

La câteva ore după ce a devenit oficial că prima sa convocare la nivelul unei echipe naționale la nivel de seniori este la Austria, Raul Florucz a oferit o primă reacție.

Atacantul de la Olimpija Ljubljana a spus că vrea să joace pentru Austria, dar a ținut să specifice că respectă România, țara natală a părinților săi.

„Ăsta este un moment cu adevărat special pentru mine. Austria este țara în care am fost născut, țara în care am crescut și unde am făcut primii pași în fotbal. Este o onoare incredibil de mare că am fost remarcat de o astfel de echipă națională.

Sunt recunoscător pentru această oportunitate și sunt entuziasmat să dau totul pentru echipă. În același timp, am același respect pentru rădăcinile mele din România. Rădăcinile mele, familia mea și cultura mea sunt părți importante din cine sunt și apreciez toată susținerea pe care am primit-o atât din Austria, cât și din România.

Această decizie (n.r. - de a reprezenta Austria) nu este despre alegerea unei echipe în dauna alteia, ci despre îmbrățișarea unei căi care m-a adus aici. Sunt determinat să dau totul pentru Austria și să-mi fac familia și susținătorii mândri”, a scris Raul Florucz, pe Instagram.

Raul Florucz a atras atenția naționalei Austriei prin evoluțiile avute la Olimpija Ljubljana. Atacantul este cel mai bun marcator al Sloveniei, cu 12 reușite și a reușit să puncteze de trei ori și în preliminariile Conference League.

Raul Florucz poate evolua împotriva României în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, pentru că Austria este în aceeași grupă cu formația lui Mircea Lucescu.

Programul din grupa României din preliminariile Cupei Mondiale:

21 martie

21:45 – Cipru – San Marino

21:45 – ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina

24 martie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru

21:45 – San Marino – ROMÂNIA

7 iunie

16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino

21:45 – Austria – ROMÂNIA

10 iunie

21:45 – ROMÂNIA – Cipru

21:45 – San Marino – Austria

6 septembrie

21:45 – Austria – Cipru

21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina

9 septembrie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria

21:45 – Cipru – ROMÂNIA

9 octombrie

21:45 – Austria – San Marino

21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina

12 octombrie

16:00 – San Marino – Cipru

21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino