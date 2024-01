România se poate alege cu politicianul Ionuț Lupescu: e în discuții cu partide și a explicat ce post „vânează“

Într-o țară precum România, în care fotbalul are dirijorii din culise, adică niște politicieni care și-au infiltrat oamenii în cele mai importante structuri, după cum Adevărul a arătat aici, nu e de mirare că foștii jucători își descoperă pofta pentru viață de politician.

Anghel Iordănescu (73 de ani) a cochetat, la un moment dat, cu PSD, iar Gică Popescu (56 de ani) și-a făcut loc în Guvern, în decembrie 2021, primind postul de consilier sportiv al premierului de atunci, Nicolae Ciucă. Acum, Ionuț Lupescu (55 de ani) iese și el „la încălzire“.

Invitat în cadrul ProSport Live, „Kaiserul“ a dezvăluit că și-a descoperit apetitul pentru o carieră politică, realizând că poate ajuta România din această postură, după ce a fost un mare internațional și a adunat 74 de selecții sub tricolor. Fostul mijlocaș defensiv a și admis că se află în discuții cu partide politice și, mai mult decât atât, a dezvăluit că vrea să ajungă în Parlamentul European.

De amintit că, în 2018, Ionuț Lupescu a avut o tentativă de a prelua șefia fotbalului românesc. La vremea respectivă, candidatura lui a fost susținută puternic de nume sonore, precum Mircea Lucescu, Sir Alex Ferguson, dar și de toată Generația de Aur din care a făcut parte. La final însă, Lupescu a fost spulberat de Răzvan Burleanu cu scorul de 168-78! A fost momentul în care, după această victorie clară, Burleanu a rostit celebra frază: „I-am ciuruit!“.

Ce a declarat Ionuț Lupescu?

*Am spus că vreau, la vârsta asta pe care o am, cred că e o vârstă bună, să intru în politică. Dar nu orice, adică eu îmi știu lungul nasului și încerc să ajut acolo unde cred eu că am o expertiză și am o experiență.

*Având acești aproape zece ani la UEFA, în care am făcut relații internaționale, la secția de fotbal Europa, așa cum sunt 22 de comisii sau mai multe, cred eu că mi-ar plăcea să-mi aduc contribuția și ca un euro-parlamentar. Dar asta e tot, n-am alte visuri de a ajunge... Spre Parlamentul European, acolo cred eu că aș putea să-mi aduc contribuția pentru România, pentru că asta am făcut zece ani la UEFA și știu cum e UEFA structurată și condusă, exact ca Parlamentul European, Consiliul European, și nu cred că ar fi o mare problemă pentru mine. Nu e o pistă greșită.

*Am vorbit cu mai multe partide. Încă n-am ales culoarea.

*Tocmai, din păcate, a dispărut Franz Beckenbauer. El spunea «Când faci 75 de ani, se poate întâmpla orice». Și stau și mă gândesc că mai am și eu 20 de ani până fac 75 și nu se poate să fac doar fotbal. Nu că aș avea o problemă să fac numai fotbal. Dar mă gândesc că vreau să încerc și altceva. Și, în ultimii ani, am început să mă uit mai mult la politică.

*Când stai și din afara României și ești puțin mai neutru, vezi poate lucrurile diferit, vezi lucrurile bune, mai puțin bune și vezi unde poți să-ți aduci tu aportul. Și m-a tot bătut gândul de vreun an și jumătate cu aceste europarlamentare.