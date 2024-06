România merge cu două echipe la finala mondială Red Bull Four 2 Score din Germania

Echipele Clusa FC (masculin/mixt) și Prietenele mele (feminin) și-au asigurat biletele pentru finala mondială Red Bull Four 2 Score din Germania după ce s-au impus în Finala Națională a turneului de fotbal 4 la 4 de la București.

128 de echipe s-au înscris anul acesta în turneul Red Bull Four 2 Score, o competiție inovatoare de fotbal 4 la 4, obiectivul principal fiind obținerea biletelor pentru turneul mondial care se va desfășura acasă la echipa de fotbal RB Leipzig, în Germania.

După etapele de calificare din București (1 iunie), Iași (8 iunie), Cluj Napoca (15 și 16 iunie), 10 echipe și-au asigurat locul în Finala Națională de la București, meciurile jucându-se pe terenul special amenajat din Piața George Enescu, punctul de întâlnire al tuturor pasionaților de fotbal.

Pentru Finala Națională a turneului Red Bull Four 2 Score cele 8 echipe din categoria masculin/mixt au fost împărțite în două grupe, iar fetele de la ASUB și Prietenele mele au intrat direct în finală.

Încă din faza grupelor, lupta pentru victorie a fost extrem de disputată, turneul Red Bull Four 2 Score fiind conceput special pentru jucători și fani ai fotbalului de atac. Meciurile cu o durată de 10 minute, fără pauză, s-au jucat pe teren mic, iar echipele au trimis în teren câte 4 jucători, fără portar.

În plus, în turneul Red Bull Four 2 Score golurile marcate în primul și în ultimul minut se contorizează dublu, pentru a crește miza jocului și adrenalina. Astfel, după meciurile din faza grupelor, în semifinale s-au calificat echipele Dream Team și Phoenix, din grupa A, iar Clusa FC și Avântul Spătărei au mers mai departe din grupa B.

În prima semifinală, Clusa FC a început în forță și nu i-a lăsat nicio șansă echipei Dream Team, câștigătoarea de anul trecut fiind eliminată în această fază a competiției după ce a pierdut meciul cu 5 la 0. Echipa Avântu Spătărei, finalistă în 2023, i-a scos din cursă pe cei de la Phoenix, după ce s-a impus în cea de-a doua semifinală cu scorul de 8 la 1.

Finala masculină, dintre Clusa FC și Avântu Spătărei, a fost una foarte echilibrată în prima parte a jocului, diferența făcându-se efectiv în ultimul minut când golurile s-au contorizat dublu. După 10 minute spectaculoase, cu Vlad Pop, Alex Petru, Adonis Cioară, Paul Nistor și Antonio

Darius Mic în teren, echipa Clusa FC a câștigat Finala Națională cu scorul 7 la 2, eliminând în drumul spre Leipzig ambele finaliste din 2023. „Am început să jucăm în jurul blocului și suntem în această formulă din 2015. Ne bucurăm că am câștigat turneul și sper să facem spectacol în Finala Mondială de la Leipzig. Noi am fost foarte încrezători și aveam deja bagajele făcute pentru Leipzig”, a spus căpitanul echipei Clusa FC.

În competiția feminină finala s-a desfășurat pe sistemul cel mai bun din 3 meciuri, dar fetele de la ASUB nu au avut nicio șansă reală în duelul cu echipa Prietenele mele. Teodora Cabut, Ioana Biscoveanu, Oana Dragu, Elena Olteanu și Maria Mădălina Bardea s-au impus în primul meci cu scorul de 12 la 2 si l-au câștigat pe cel de-al doilea cu scorul de 13 la 3, obținând astfel și ele calificarea în Finala Mondială de la Leipzig.

„Este primul an în care jucăm în această formulă. Cred că mai avem suficient de mult timp să ne pregătim pentru Finala Mondială și ne dorim să jucăm cât mai bine în fiecare meci. Obiectivul este să ne întoarcem învingătoare de acolo”, a spus căpitanul echipei Prietenele mele.

La Finala Mondială Red Bull Four 2 Score din această toamnă, care se va desfășura pe terenurile de fotbal ale echipei RB Leipzig din Bundesliga, vor participa echipele câștigătoare din peste 25 de țări de pe cinci continente, România fiind reprezentată de echipele Clusa FC și Prietenele mele.

Regulamentul și mai multe informații despre competiție sunt disponibile aici: https://www.redbull.com/ro-ro/events/four-2-score/