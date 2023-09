România – Israel, într-o atmosferă incendiară: Tricolorii, încântați de atașamentul fanilor VIDEO

În ciuda eșecurilor fotbalistice din ultima perioadă, românii își păstrează, deocamdată, legătura afectivă cu prima reprezentativă. Dovadă și faptul că, sâmbătă, sunt așteptați peste 45.000 de oameni pe Arena Națională pentru meciul cu Israel.

Având în vedere această dovadă admirabilă de atașament, jucătorii convocați de Edward Iordănescu au un motiv în plus să le ofere fanilor o victorie. Mai ales că adversara, pregătită de Alon Hazan, poate fi catalogată oricum, numai o sperietoare nu. Ceea ce reiese și din rezultatele israelienilor în actuala campanie de calificare: 1-1 acasă cu Kosovo, 0-3 cu Elveția în deplasare, plus două victorii la limită cu Belarus și Andorra, ambele cu 2-1.

*Nicolae Stanciu (mijlocaș România): Sunt destul de optimist în privinţa calificării. Rezultatele de până acum mă fac să fiu aşa. Ştiu ce putem face ca grup, aşa că aşteptăm aceste două partide cu încredere. Suntem foarte motivaţi să câştigăm aceste meciuri pentru că sunt meciurile decisive, ca să spun aşa. Pentru că dacă vom lua 6 puncte cu Israel şi Kosovo vom face un pas mare spre calificare şi implicit spre îndeplinirea obiectivului. Acum suntem în grafic, deşi eu spun că puteam fi şi mai bine. Dar suntem pe un loc calificabil şi sper să rămânem acolo până la sfârşitul campaniei. Suntem neînvinşi în grupă şi ne dorim să continuăm la fel. Repet, dacă vom câştiga 6 puncte acum vom fi în proporţie mare calificaţi la Euro 2024. E un lucru bun că jucăm pe Arena Naţională, deşi ştiu că mulţi suporteri ai naţionalei şi-ar dori să jucăm şi în alte oraşe din ţară. Arena Naţională e cel mai mare stadion, cu siguranţă va fi arhiplin, iar acest lucru ne va ajuta. Îmi doresc ca fanii să vină în număr mare, pentru că eu deşi am multe meciuri la echipa naţională, nu cred că am jucat vreodată cu casa închisă. Noi suntem acum să spun aşa pe ultima sută de metri în această campanie, aşa că avem nevoie de susţinerea suporterilor. Sper ca la final să ne bucurăm împreună.

Horațiu Moldovan (portar România): Am încredere totală în mine şi în băieţi că vom obţine 6 puncte în aceste două partide şi că vom tranşa, în mare parte, această calificare. Avem o şansă foarte mare să ne calificăm la turneul final pentru că jucăm următoarele două meciuri acasă, iar stadionul va fi plin şi alături de noi. Apoi, cred că suntem un grup foarte, foarte unit. Cel puţin de când vin eu la naţională, de aproape doi ani, n-am simţit acest lucru ca acum. Cu Elveţia aveam încredere că putem egala, dar doar dacă mă gândeam cu foarte mare optimism, pentru că am simţit adversarul ca pe o echipă foarte, foarte bună. M-am bucurat că am reuşit egalarea, a fost rodul muncii noastre. Mă bucur că am plecat neînvinşi de acolo. Cred că va fi greu să mai plece cineva neînvins din Elveţia.

Costi Mocanu și Emil Grădinescu vor comenta România – Israel (sâmbătă, ora 21.45) la Prima TV.

Preliminarii Euro 2024, grupa I

Sâmbătă

Andorra – Belarus 19.00

România – Israel 21.45

Kosovo – Elveția 21.45

Clasament

1. Elveția 4 3 1 0 12-3 10

2. România 4 2 2 0 6-3 8

3. Israel 4 2 1 1 5-6 7

4. Belarus 4 1 0 3 4-10 3

5. Kosovo 4 0 3 1 3-4 3

6. Andorra 4 0 1 3 3-7 1

*Primele două clasate vor obține calificarea la turneul final.

Programul tricolorilor până la finalul campaniei

România – Israel (sâmbătă, ora 21.45, Arena Națională, Prima TV)

România – Kosovo (marți, ora 21.45, Arena Națională, Antena 1)

Belarus – România (12 octombrie, ora 21.45, Budapesta)

România – Andorra (15 octombrie, ora 21.45)

Israel – România (18 noiembrie, ora 21.45)

România – Elveția (21 noiembrie, ora 21.45)

Lotul României

*Portari: H. Moldovan (Rapid), Târnovanu (FCSB), Aioani (Farul)

*Fundaşi: Raţiu (Rayo Vallecano), Manea (CFR Cluj), Burcă (Al-Okhdood), Rus (Pafos), Drăguşin (Genoa), Racoviţan (Rakow), Camora (CFR Cluj), Bancu (Universitatea Craiova)

*Mijlocaşi: Screciu (Universitatea Craiova), Băluţă (Farul), M. Marin (Pisa), Olaru (FCSB), Cicâldău (Konyaspor), Stanciu (Wuhan Three Towns), R. Marin (Empoli), Sorescu (Rakow), Moruţan (Ankaragucu), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB), Mihăilă (Parma)

*Atacanţi: Puşcaş (Genoa), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj)

Selecționer: Edward Iordănescu (45 de ani)

Lotul Israelului

*Portari: Glazer (Steaua Roşie Belgrad), Daniel Peretz (Bayern Munchen), Jarafi (Hapoel Haifa)

*Fundaşi: Miguel Vitor (Hapoel Beer Sheva), Revivo (Maccabi Tel Aviv), Lemkin (Şahtior Doneţk), Yehezkel (Hapoel Beer Sheva), Dasa (Dinamo Moscova), Goldberg (Maccabi Haifa), Davidzada (Maccabi Tel Aviv).

*Mijlocaşi: Gloukh (Red Bull Salzburg), Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv)), Jaber (Maccabi Haifa), Haziza (Maccabi Haifa), Lavi (Gamba Osaka), Safouri (Hapoel Beer Sheva), Abu Fani (Ferencvaros), Kinda (Kansas City).

*Atacanţi: Abada (Celtic), Solomon (Tottenham), Baribo (Philadelphia Union), Weissman (Maccabi Haifa), D. David (Maccabi Haifa), Turgeman (Maccabi Tel Aviv)

Selecționer: Alon Hazan (55 de ani)