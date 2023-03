România dispare din elita tenisului feminin: Dovada că suntem în cădere liberă

Suspendarea Simonei Halep pentru dopaj și forma slabă traversată de majoritatea româncelor – doar Ruse e în urcare din tot ce avem în Top 250! – riscă să ne afecteze prezența pe tabloul următorului Grand Slam.

Vorbim despre French Open 2023 (28 mai - 11 iunie). Aici, vor fi acceptate pe tablou, cu mici excepții, jucătoarele din Top 100 (pot apărea și sportive clasate mai jos, în funcție de absențe și wild-card-urile acordate de organizatori).

La cum stau lucrurile acum, am avea trei sportive direct în turul I: Begu, Ana Bogdan și Sorana Cîrstea. Cu precizarea că ultima e amenințată de ieșirea din Top 100 până în mai, când începe turneul de la Roland Garros. Dar și dacă am avea trei jucătoare pe tabloul de la French Open 2023, prăbușirea tenisului nostru feminin e evidentă, când facem comparația cu ediția precedentă a întrecerii de la Paris. Pentru că atunci am avut șapte românce în turul I, iar clasamentele lor din acel moment vorbesc de la sine: Simona Halep (19 WTA), Sorana Cîrstea (27 WTA), Gabriela Ruse (52 WTA), Irina Begu (62 WTA), Ana Bogdan (91 WTA), Irina Bara (114 WTA) și Mihaela Buzărnescu (118 WTA).

Dintre aceste jucătoare, cele mai abrupte căderi le-au avut Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse, Irina Bara, ajunsă pe 191 WTA, și Mihaela Buzărnescu, care ocupă acum locul 409 WTA. Ce-i drept, ultima, accidentată, n-a mai jucat nicăieri din august 2022.

Top 10 românce din tenis, în acest moment

1. Halep 19 WTA

2. Begu 36 WTA

3. A. Bogdan 57 WTA

4. Cîrstea 71 WTA

5. Ruse 160 WTA

6. I. Bara 191 WTA

7. Talabă-Lee 201 WTA

8. Ignatik-Cadanțu 218 WTA

9. Bulgaru 254 WTA

10. J. Cristian 266 WTA