Reacție lipsită de bun-simț a FC Rapid după scandalul dintre ultrași și Cristina Neagu. „Suntem exemplu de civilizație”

Continuă reacțiile după ce Cristina Neagu a fost înjurată de galeria Rapidului pe tot parcursul meciului de luni cu CSM București. De data a aceasta, Lucian Ionescu, ofițerul de presă al echipei de fotbal giuleștene, a intervenit în conflictul dintre fani și cea mai bună handbalistă a României. Prin vocea acestuia, Rapid spune că reacția galeriei e justificată!

Nu tu scuze, ci acuze. Simplul fapt că un oficial girează comportamentul galeriei care înjură un sportiv spune multe despre mentalitatea din sportul românesc. Iată ce spune Lucian Ionescu: „Avem câteva precizări de făcut din partea FC Rapid București legat de ultimele evenimente vehiculate în mass-media și în rândul fanilor. Nu putem rămâne indiferenți la așa-zisul conflict dintre persoana Cristina Neagu și entitatea rapidistă.

Deși nu are un trecut rapidist, noi o vom respecta pe sportiva Cristian Neagu. Nu trebuie uitat că galeria Rapidului și-a arătat respectul față de Gheorghe Hagi, iar cel supranumit «Regele» a făcut o reverență în fața galeriei. Să nu uităm că Europa a privit cu uimire parcursul european al echipei de handbal.

Galeria nu trebuie provocată

Apropo, nu există galeria Rapidului la fotbal și galeria Rapidului la handbal, așa cum a afirmat Neagu. Există o singură galerie care produce spectacol, dar care nu trebuie provocată. Chiar și eu, ca suporter vechi, am o senzație de deja-vu, secvențe din istorie în care am fost mai mereu provocați.

La fotbal sau la handbal, suporterii Rapidului au fost un exemplu de civilizație pretutindeni. Nu o spunem noi, au spus-o adversarii. Tertipurile la care a apelat clubul CSM la adresa clubului Rapid țin de vremurile demult apuse și au avut efectul bumerangului scăpat chiar de către Cristina Neagu.

Sigur, nu suntem de acord cu jignirile, nu fac parte din arsenalul nostru, dar nici nu putem tolera ca suporterii noștri să fie permanent șicanați, iar sportivele noastre să fie acuzate de blaturi și titluri mincinoase, jignindu-le munca. Luăm atitudine pentru că suntem un tot unitar format din cinci litere: Rapid! Și împreună suntem de neclintit”, a spus Lucian Ionescu, potrivit Digi Sport.

Declarația care i-a lezat pe rapidiști

În urmă cu câteva luni, Cristina Neagu a făcut acuzații grave după Zalău - CSM București. Handbalista a făcut referire la arbitraj și la faptul că adversarele s-ar fi dat la o parte în ambele meciuri pierdute cu Rapid.

„Cu noi vă dați viața, cu alții vă dați la o parte. Și n-ar fi asta o problemă, dacă totul ar fi fair-play. La Zalău, câștigătoarea se stabilește dinainte. Norocul nostru că am reușit să rezistăm, a câta oară, 7 contra 9. Oribil, jenant, iar handbalul nu merge într-o direcție bună. Proud of us girls (n.r. mândră de noi, fetelor)”, a scris Cristina Neagu, pe Facebook, în mai 2022.