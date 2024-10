Reacția arbitrului după ce a anulat un gol perfect valabil lui FCSB în partida cu Rangers, la scorul de 0-0

FCSB a fost învinsă categoric, joi seară, pe Ibrox Park din Glasgow de către Rangers FC, scor 4-0, dar partida a avut parte de un moment care ar fi putut schima soarta întâlnirii.

David Miculescu a marcat un gol în minutul doi al partidei, dar arbitrul Marco Di Bello a considerat că a faultat în atac și a anulat reușita. La pauza meciului din Scoția, ”centralul” italian a recunoscut că a greșit și că s-a pripit atunci când a fluierat.

”Dacă era valabil golul lui Miculescu, puteam să ne retragem. Ăsta e gol valabil. Și arbitrul a recunoscut la pauză: 'Îmi pare rău, am fluierat prea devreme și nu aveam ce face'.”, a spus Gigi Becali la DigiSport, fapt confirmat atât de marcatorul golului, David Miculescu, cât și de alți jucători ai campioanei.

Adrian Porumboiu: gol valabil

”Dacă golul meu era acordat, altul era rezultatul. Eu am dat în minge, am dat gol. Arbitrul mi-a cerut scuze la pauză, a zis că a fost greșeala lui, că a fluierat înainte. Dar nu am căzut acolo, era încă 0-0”, a spus și atacantul roș-albaștrilor. Și foștii arbitri FIFA Marius Avram și Adrian Porumboiu au declarat la unison că reușita FCSB a fost regulamentară. ”FCSB a fost privată de un gol valabil”, au opinat aceștia.

În Europa League, pentru trupa roș-albastră urmează partidele cu Midtjylland (7 noiembrie, ora 19.45) și Olympiacos (28 noiembrie, ora 22.00), ambele pe teren propriu.