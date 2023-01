Pitu, declarații despre plecarea sa la Bordeaux: Când a vorbit cu Hagi

Jucătorul echipei Farul Constanţa, Alexi Pitu, a plecat, miercuri dimineaţa în Franţa, unde urmează să efectueze vizita medicală şi apoi să semneze un contract cu formaţia Girondins Bordeaux, din liga a doua franceză de fotbal.

Internaţionalul de tineret s-a arătat surprins de oferta de transfer primită pe numele său de la echipa din Hexagon. "Sunt foarte fericit pentru acest transfer. Bine, încă nu s-a realizat, dar merg să fac vizita medicală şi după voi vedea ce va fi. Am vorbit cu Mister (Gheorghe Hagi, n. red.) după meciul cu CFR şi apoi am vorbit cu cei de acolo. Nu mă aşteptam. Nu m-am gândit că o să mă transfer, dar am jucat, mi-am făcut treaba şi a venit acest lucru. Este un pas important, un campionat puternic, o echipă importantă, cu tradiţie, şi sunt pregătit", a declarat Pitu.

El speră să promoveze cu Girondins Bordeaux în prima ligă franceză la finalul acestui sezon. "Sunt pe locul doi, sper să facem o figură frumoasă până în vară. Nu am emoţii sunt pregătit pentru ceea ce va urma. Îmi doresc să am evoluţii cât mai bune, să joc cât mai bine, şi apoi vom vedea ce va fi. Nu vreau să mă compar cu alţi jucători. Normal că sunt optimist, cred în calităţile mele şi cred că pot să mă impun acolo", a adăugat Pitu.

Format la Academia de fotbal Gheorghe Hagi, Alexi Pitu (20 de ani), a evoluat până acum doar la Viitorul Constanţa şi Farul Constanţa, fiind convocat la toate loturile echipelor naţionale de juniori şi tineret.