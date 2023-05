Olăroiu la al 3-lea trofeu în acest an, cu Al Sharjah

Formația antrenată de Cosmin Olăroiu, Al Sharjah, s-a impus în Cupa Ligii cu scorul de 2-1 în fața celor de la Al Ain, după ce a fost condusă cu 1-0. Meciul s-a tranșat în prima repriză.

Al Ain a deschis scorul prin Kouadio, în minutul 30. Echipa lui Olăroiu a egalat prin Luanzinho (45+3). Golul ultim al partidei a fost marcat de Caio, din penalty, în minutul 45+10. Al Sharjah a fost dominată în repriza a doua, adversarii având 69% posesie și 10 ocazii de gol, față de cele 5 ale echipei lui Oli.

"Băieții mei au fost extraordinari, noi încercăm să facem treaba așa cum putem și să aducem cât mai multe trofee clubului. A fost cea mai ușoară finală pe care am câștigat-o, am controlat jocul. Îmi propusesem să câștig patru trofee, pentru că până acum câștigasem doar trei într-un an. E un pas înainte pentru mine. În istorie rămâne numai cine a câștigat! Finalele nu se joacă, se câștigă! Nu contează cât de bine joci, noi am câștigat, ne-am făcut treaba, chiar dacă ne-au lipsit jucători importanți. Succesul meu nu înseamnă să câștig trofee, asta nu înseamnă decât realizări profesionale,” a declarat la conferința de presă Cosmin Olăroiu.

Al Sharjah, sub comanda tehnicianului român, a mai câştigat în acest sezon Cupa Preşedintelui, iar în 2022 s-a impus în Cupa Preşedintelui şi în Supercupa Emiratelor Arabe Unite. Este al 19-lea trofeu pentru Olăroiu în fotbalul din Asia și al treilea în acest an. În 2023, Al Sharjah a mai câștigat Supercupa și Cupa Președintelui, înainte de Cupa Ligii.