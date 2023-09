Novak Djokovici, atacuri în serie la adresa șefilor tenisului. Discurs impresionant al liderului ATP

Novak Djokovici trage un nou semnal de alarmă legat de decalajele imense existente în tenis între sportivii de top și cei care încă nu au performanțe. Numărul 1 mondial vorbește de un faliment și un eșec al sportului în care el personal strălucește, dar care ”îi îngroapă” pe cei aflați la început de drum sau care nu sunt în prim-plan.

Nole se implică activ pentru îmbunătățirea situației economice a tenisului, considerând situația actuală inacceptabilă. Într-adevăr, mulți sportivi din afara TOP 100 se zbat la limita subzistenței, cazul lui Nagal, aflat pe locul 159 ATP, devenind celebru. Indianul are doar 900 de dolari în cont, fiindu-i imposibil nu doar să progreseze ci să ducă o viață decentă, scrie Eurosport.

Novak Djokovici spune că în tenis continuă să existe un dezechilibru uriaș între ceea ce câștigă cei de la vârful ierarhiei și restul sportivilor, iar acest lucru trebuie schimbat urgent. Dacă nu se vor lua măsuri urgent, nu doar că se vor pierde talente enorme, dar baza întregului sport alb e în pericol, avertizează sârbul.

Mulți sportivi nu pot trăi din tenis

"Am fost în locul tuturor acestor jucători de tenis care au dificultăți financiare serioase. Înțeleg lupta lor, știu dificultățile pe care le au când trebuie să plătească pentru călătorii, antrenori, kinetoterapeuți. Dacă nu ai sprijinul unei federații puternice, vei avea mari probleme. Eu vin din Serbia si nu am avut nimic din toate astea. Acum, că am influență și putere, vreau să profit de ele pentru a îmbunătăți condițiile în sportul nostru.

De obicei, vorbim mult despre ce au obținut jucătorii de tenis care au câștigat turneul "X", dar nu despre câți oameni pot trăi din tenis; în total, există aproximativ 400 de jucători de tenis care pot trăi din tenis, și iau în calcul aici atât circuitul ATP, cât și cel WTA, la simplu și dublu. Este o cifră foarte slabă pentru un sport atât de global. E un eșec al tenisului", a declarat sârbul, citat de Punto de Break.

Ons Jabeur: Nimeni nu mă băga în seamă

Novak Djokovic spune că la nivel structural prea puțini sunt interesați de soarta sportivilor la început de drum sau care nu reușesc încă să atingă anumite performanțe. Această realitate a fost subliniată și de Ons Jabeur, dublă finalistă de Grand Slamuri anul trecut. "Înainte nu mă băga nimeni în seamă, nu ascultau ce am spus, dar asta s-a schimbat acum că sunt în top-10. Este corect să se procedeze așa?", a spus jucătoarea din Tunisa, care i s-a alăturat lui Nole în organizația creată de acesta, PTPA.

Și Elena Rybakina a izbucnit la adresa șefilor din tenisul feminin. Ce-i drept, pentru o decizie prin care a fost afectată personal. Ea s-a revoltat când a văzut că organizatorii de la Tokyo nu i-au oferit un prim tur liber, în ciuda faptului că e cap de serie numărul 3. Caroline Garcia și Maria Sakkari vor avea acest privilegiu, în ciuda faptului că sunt mai slab clasate decât jucătoarea din Kazakhstan, scrie Eurosport.

Rybakina, ironii la adresa WTA

Asta pentru că grecoaica și franțuzoaica au concurat la Guadalajara, unde au ajuns în fazele superioare (Sakkari a câștigat turneul, după ce în semifinale trecuse de Garcia), atfel că organizatorii competiției din capitala Japoniei au dorit să le ofere acestora timp să poată acoperi distanța Mexic-Japonia și să se prezinte într-o formă optimă din punct de vedere fizic.

"Tur liber în funcție de performanțe. Mulțumesc că ați schibmat regulile în ultimul moment. Grozavă decizie, ca întotdeauna, WTA", a fost postarea ironică a jucătoarei din Kazahstan, care a adugat la mesaj două emoticoane: o față de clovn și un cort de circ.