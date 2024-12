Nicolae Stanciu nu s-a prezentat la reunirea lotului lui Damac. Ce șanse are să ajungă la FCSB

Nicolae Stanciu a decis să mai rămână în România și să nu se prezinte la reunirea lotului lui Damac, echipa din Arabia Saudită de care aparține.

Gruparea arabă, care s-a despărțit recent de antrenorul Cosmin Contra, a avut reunirea lotului pe 22 decembrie, sub comanda noului tehnician, Sergej Jakirovic. Dacă Florin NIță a spus prezent, Nicușor Stanciu nu s-a întors în Arabia Saudită, prelungindu-și vacanța în România. El a decis să sărbătorească Crăciunul acasă, la Alba Iulia, și ar urma să revină la Damac pe 26 decembrie, potrivit fanatik.ro. În cazul în care decizia căpitanului naționalei nu a fost aprobată de conducerea clubului, el va primi o amendă.

Gigi Becali îl așteaptă la FCSB

Însă oricum zilele sale sunt numărate la Damac, având în vedere că ”legiunea” românilor de la formația saudită s-a spart după plecarea lui Cosmin Contra, dar și a faptului că Stanciu va intra la 1 ianuarie în ultimele 6 luni de contract și va putea negocia cu oricine. O variantă pentru internaționalul tricolor este să se întoarcă la FCSB, unde este dorit de patronul Gigi Becali.

„El știe ce vrea.. când este să vină, oricum vine la noi. Nu se duce în altă parte niciodată, are bani, are tot ce-i trebuie. Dacă e să vină, vine la noi. Are contract acum, după șase luni o să vină la noi, din vară”, a declarat recent finanțatorul campioanei, care a dat o lovitură financiară în 2016, când l-a vândut în schimbul a 9,5 milioane de euro la Anderlecht, după patru ani petrecuți în tricoul roș-albastru.