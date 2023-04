Nicolae Dică a rezistat doar 4 luni Mioveni. Al doilea antrenor care pleacă, în doar două zile

Nicolae Dică (42 de ani) a demisionat din postura de antrenor al celor de la CS Mioveni. Acesta preluase echipa argeșeană în luna ianuarie a acestui an. Anunțul a fost făcut de președintelui clubului, Dumitru Olteanu.

După ce Laszlo Balint s-a despărțit ieri de UTA și a fost înlocuit cu Mircea Rednic, astăzi încă o echipă din Superliga a rămas fără antrenor. Nicolae Dică a prins doar 14 meciuri pe banca celor de la CS Mioveni, echipă aflată pe ultimul loc în clasament.

În locul său antrenor interimar ar putea fi numit Marius Stoica, cel care a mai îndeplinit acest rol în actuala stagiune. Pentru CS Mioveni urmează meciul din campionat, cu FC Argeș, de sâmbătă.

A pierdut toate jocurile din play-out

De altfel, Dică a spus în repetate rânduri în ultimul timp că se gândește la plecare, mai ales că a pierdut toate partidele din play-out. Ultimul meci al celor de la CS Mioveni a fost cu Universitatea Cluj, pierdut cu 1-0, iar final tehnicianul a părut resemnat în privința șanselor de a evita retrogradarea.

”Am pierdut și acest joc, pe o greșeală mare, asta este. E păcat că nu am avut mai mult curaj. Asta este, am încercat, am fost aproape când am început play-out-ul. Se pare că atât am putut în acest moment. Unde era riscul? În iarnă, când am venit, aveam nouă puncte, nimeni nu ne dădea șanse să ne salvăm. Am reușit niște rezultate la început, apoi, în play-out, totul s-a schimbat.

CS Mioveni e cu un picior în liga secundă

Chiar nu am o explicație, încerc să-mi dau seama despre ce e vorba. Nu regret, îmi place să muncesc, o fac cu pasiune, știam când am venit că e foarte greu. Nu vreau să vorbesc acum despre ce se va întâmpla în viitor, e la cald. Nu știu ce voi face. Îmi doresc să rămân în prima ligă, voi vedea dacă voi avea oferte”, a anunțat Nicolae Dică.

Cu patru jocuri rămase de disputat din play-out, CS Mioveni este pe ultimul loc, cu 11 puncte, șapte în spatele celor de la UTA Arad, ocupanta ultimei poziții de baraj.