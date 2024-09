Neagu, turul României înainte de retragere: detaliile unui proiect superb, în cinstea Cristinei

Cristina Neagu intră, în mod cert, în clubul select al marilor sportivi ai României cu care am avut onoarea să fim contemporani. Și, probabil, vor trece foarte mulți ani, până să vedem o altă handbalistă de talia lui „Cris“.

Joi seara, după ce și-a anunțat intenția de a renunța la sportul de performanță, la finalul sezonului 2024-2025, Neagu a stârnit un adevărat „tsunami“ în lumea sportului românesc. O reacție firească, în condițiile în care, timp de aproape două decenii, Neagu a făcut furori în lumea sportului cu semicerc.

Încă din timpul dialogului cu Andreea Esca, în cadrul Știrilor Pro TV, handbalista de la CSM București a dezvăluit că a optat pentru a-și anunța intenția de a se retrage de acum pentru a avea timp suficient să-și ia rămas bun de la fani. „Vreau să fac ceva special în acest sezon și anume o caravană gândită de echipa mea de management și susținută de către partenerul meu bancar. Va merge cu mine peste tot în orașele țării, vom organiza surprize pentru fani, vom avea un spațiu special în care mă voi întâlni cu fanii la finalul meciurilor“, a dezvăluit „Cris“.

La câteva ore după anunțul ei, BRD Groupe Societe Generale, un sponsor al handbalistei, a venit cu mai multe detalii despre proiectul pregătit pentru Neagu.

„Alături de CSM București, Cristina se va întâlni cu fanii după fiecare meci în deplasare disputat în Liga Florilor: Târgu Jiu (18 septembrie), Buzău (9 octombrie), Craiova (2 noiembrie), Râmnicu Vâlcea (29 decembrie) și mai multe orașe în anul următor, ce urmează să fie anunțate. În fiecare oraș, BRD a pregătit un spațiu unde Cristina le va oferi fanilor autografe, se va fotografia împreună cu ei și va vorbi cu presa“, a precizat sponsorul Cristinei.

Mai multe detalii despre proiect au fost oferite de Vlad Enăchescu, manager operațional al secției de handbal din cadrul clubului CSM București.

„Cristina e o legendă pentru handbalul românesc și cel mondial și e o onoare pentru clubul nostru că sezonul final îl va juca în tricoul CSM București. Suntem mândri că am fost și suntem parteneri de călătorie ai Cristinei Neagu în drumurile spre performanța sportivă de înalt nivel, că ne-am bucurat împreună de victorii și că am învățat să ieșim mai buni din înfrângeri. Toate acestea pentru că am avut alături «Căpitanul», căruia dorim să-i oferim un ultim sezon așa cum merită: cu bucuria jocului de handbal în aplauzele suporterilor“, a spus Enăchescu.

Cristina, o legendă vie a handbalului mondial

*A fost aleasă de patru ori (2010, 2015, 2016, 2018) cea mai bună jucătoare a lumii, fiind singura sportivă cu un asemenea bilanț

*E doar una din cele patru handbaliste cu peste 1.000 de goluri în Liga Campionilor.

*Cu naționala României a ajuns de două ori pe podium. Mai întâi, a luat bronzul Europenelor din 2010, apoi bronzul Mondialelor din 2015.

*A marcat 936 de goluri în 213 selecții sub tricolor, în perioada 2006-2023.

*E cea mai bună marcatoare din istoria Europenelor de handbal feminin: 303 goluri.

*A adunat 27 de trofee la nivel de cluburi. Cel mai important: Liga Campionilor, competiție în care a triumfat, în 2015, pe când era la Buducnost (Muntenegru).