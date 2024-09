Cristina Neagu a anunțat când se retrage din handbal. CSM București: „Ne bucurăm că suntem parte din această călătorie fantastică”

Cristina Neagu a anunţat, joi seara, că sezonul 2024-2025 va fi ultimul pe terenul de handbal. În decembrie 2023, sportiva s-a retras și din echipa naţională

Cristina Neagu, în vârstă de 36 de ani, semnase contractul cu CSM București pentru acest ultim sezon în noiembrie 2023.

„Căpitanul nostru a anunțat în această seară (12 septembrie n. red.) că sezonul 2024-2025 va fi ultimul pe terenul de handbal. Ne bucurăm că suntem parte din această călătorie fantastică a singurei handbaliste desemnată de 4 ori cea mai bună din lume și care în următoarele meciuri are șanse să devină golgheterul all-time al competiției! Hai să trăiești istoria! Hai să o vezi jucând și să o aplauzi pe Cristina Neagu în ultimele sale bătălii din EHF Champions League!”, a transmis CSM București, pe pagina de Facebook a clubului.

Născută în Capitală, Cristina a început handbalul la vârsta de 12 ani, la Clubul Sportiv Școlar Nr. 5 din Bucureşti. De-a lungul carierei, Neagu a evoluat pentru cluburi de top precum Oltchim Râmnicu Vâlcea, ŽRK Budućnost și CSM București. Este singura din istorie care a câștigat de patru ori titlul de cea mai bună jucătoare de handbal din lume.

„Am decis ca la finalul acestui sezon să mă retrag din activitatea de handbalistă, am decis asta de ceva timp, nu a fost peste noapte, m-am tot gândit la momentul potrivit, dar acesta nu e niciodată. Am hotărât că acesta va fi ultimul meu sezon pe terenul de handbal. Nu ştiu dacă e un singur motiv, cred că momentul acesta vine în cariera oricărui sportiv, dar nu vreau să fie o veste tristă, ci să ne bucurăm cu toţii”, a declarat Neagu, la PRO TV, care a mai adăugat: „Sunt 25 de ani de carieră şi 20 la cel mai înalt nivel, am trăit multe momente frumoase. Sigur că oamenii ţin minte trofeele, m-am bucurat de trofeul Ligii Campionilor şi de cele 2 medalii obţinute cu naţionala. E un sentiment unic. Am stat şi patru ani în afara terenului, cred că atunci am învăţat cele mai importante lecţii".

În februarie, 2024, Cristina Neagu a depăşit borna de 1.100 de goluri marcate în Liga Campionilor la handbal feminin, fiind devansată în acest clasament all-time doar de jucătoarea muntenegreană Jovanka Radicevic, care avea 1.141 de goluri.