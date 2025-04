Naționala, lăsată baltă. Motivul invocat de Jaqueline Cristian pentru refuzul convocării în echipa de BJK Cup

Anul trecut pe vremea aceasta, naționala de tenis a României trăia unele dintre cele mai fericite momente din ultima vreme, revenind senzațional de la 0-2 în fața Ucrainei și calificându-se la turneul final al Billie Jean King Cup.

Acum lucrurile nu mai sunt atât de roz, căpitanul Horia Tecău trezindu-se lăsat baltă atât de eroinele meciului din sezonul trecut, Jaqueline Cristian și Ana Bogdan, cât și de Gabriela Ruse. Acestea se adaugă altor jucătoare care au anunțat în urmă cu mai mult timp că renunță la naționala României, Irina Begu și Sorana Cîrstea. Astfel, echipa tricoloră, care se va bate pentru un loc în faza finală a competiției cu Canada și cu Japonia, pe 11 și 12 aprilie, va deplasa în Țara Soarelui Răsare un lot tânăr, cu Anca Todoni (83 WTA) drept lidera echipei, la doar 20 de ani.

Lovit de refuz după refuz, Horia Tecău a completat naționala de tenis feminin a României cu Miriam Bulgaru (26 de ani - 212 WTA), Georgia Crăciun (25 de ani - 371 WTA), Ilinca Amariei (22 de ani - 383 WTA) și Mara Gae (19 ani - 553 WTA). Antrenorul nu s-a ferit să-și arate dezamăgirea: ”Mie nu îmi place această abordare de tip «Vii la echipa națională doar când contextul este favorabil pentru tine». Când mi se spune «Pot să vin să reprezint România, dacă se potrivește cu programul meu», mie sincer nu îmi place. Trebuie să o spun. Nu vreau să vorbesc despre cineva anume. Este o atitudine și o stare, să spun așa, generale”, a declarat antrenorul Horia Tecău.

Explicațiile lui Jaqueline Cristian

Una dintre jucătoarele care vor absenta din calificările BJK Cup, Jaqueline Cristian (57 WTA), a explicat de ce nu va juca în baraje. În mod normal, ea ar fi trebuit să fie racheta numărul 1 a naționalei, jucătoarea de 26 de ani fiind poziționată cel mai bine în clasamentul mondial. Însă Jaq a ales să nu joace în Japonia, motivând că a început pregătirea pentru sezonul de zgură și că i-ar fi greu să evolueze pe suprafață hard.

Proaspăt câștigătoare a turneului WTA 125 de la Puerto Vallarta, ea a fost eroina României în urmă cu un an, când, alături de Ana Bogdan, a întors meciul cu Ucraina de la 0-2 și naționala s-a calificat la turneul final. Dar acum nu va juca sub culorile țării. „Mă pregătesc pentru zgură. Urmează trei sau poate chiar patru turnee înainte de Roland Garros, în funcție de cum merge totul, de la săptămână la săptămână.

Genunchiul e bine. Din păcate, anul acesta nu am cum să joc, cel puțin în acest meci, pentru că ar fi destul de riscant pentru genunchiul meu. La mine, trecerea de pe hard pe zgură este destul de dificilă. Nu puteam să risc. E o perioadă destul de importantă pentru mine, dar am jucat de fiecare dată când am putut și o să mă duc tot timpul să joc, doar că plecarea asta, acum, ar fi fost prea din scurt pentru genunchiul meu. Oricum, sunt alături de fete cu tot sufletul și îmi doresc să facă un rezultat foarte bun. Sunt sigură că Horia o să știe să le ghideze așa cum ne-a ghidat și pe noi anul trecut. Le doresc mult succes” a declarat Jaqueline Cristian, pentru PRO TV.

Anca Todoni, fericită și împlinită

Dacă Jaqueline a decis că e mai bine pentru ea să nu meargă cu naționala la Tokyo, în schimb Anca Todoni s-a arătat încântată să reprezinte Româna, promițând că va da totul în cele două meciuri din calificările pentru turneul final al Billie Jean King Cup. ”Mă simt foarte fericită şi împlinită. De prima oară când am fost convocată mi-am dorit să fiu racheta numărul 1 a echipei României şi s-a întâmplat mai repede decât am crezut. Este o perioadă excelentă pentru mine, mă simt bine, jocul meu merge din ce în ce mai bine şi la fel mă simt şi fizic.

Aşa că vom merge în Japonia să dăm tot ce avem mai bun şi să ne facem jocul cât de bine putem. Sigur, este tenis şi nu ştim niciodată ce se poate întâmpla, dar am încredere că putem obține un rezultat frumos”, a afirmat cel mai bine clasată jucătoare din lotul României.

Miriam Bulgaru, convocată în premieră, la 26 de ani

Având în vedere această situație, Miriam Bulgaru (212 WTA) a fost convocată în premieră la națională. ”Sunt super fericită că în sfârşit pot face parte din această echipă de Billie Jean King Cup. De abia aştept să joc. Faptul că a venit momentul să joc primul meci oficial pentru echipa națională mă face să mă simt foarte entuziasmată.

Voi lăsa tot pe teren, voi lupta pentru România. S-a creat o energie aparte şi prin faptul că am câştigat aici, la Bucureşti. E o energie specială, mă hrănesc cu ea. Sunt convinsă că ne va da un avânt în carieră şi multă experiență”, a precizat Miriam.

Tentativă de a ajunge la turneul final din China

Echipa națională feminină de tenis a României, formată din Anca Todoni, Miriam Bulgaru, Georgia Crăciun, Ilinca Amariei şi Mara Gae, face parte din Grupa A a calificărilor pentru turneul final al Billie Jean King Cup, care va avea loc la Shenzhen, în China. Calificările se vor disputa la Tokyo, în perioada 11-13 aprilie, România urmând să întâlnească pe 11 aprilie Canada, iar pe 12 aprilie, Japonia.