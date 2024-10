Rafael Nadal se pregătește să-și facă ieșirea de pe scenă, după ce a scris pagini întregi de istorie pentru tenis. Ajuns pe locul 158 în lume și cu mari probleme medicale, „Matadorul“ a tot amânat momentul retragerii, în speranța că medicii vor face minuni.

Din păcate, s-a dovedit, încă o dată, că nimeni n-a câștigat bătălia cu timpul. Iar Nadal și-a anunțat, astăzi, retragerea, urmând să joace ultima dată în Cupa Davis, pentru Spania, între 19-24 noiembrie, la Malaga.

Rafa și-a dezvăluit decizia, care a făcut înconjurul lumii, postând pe contul său de X (fostul Twitter) un mesaj video de 4 minute și 45 de secunde pe care vi-l oferim, integral, în rândurile de mai jos.

Ce a spus Rafael Nadal?

*(oftează lung) Suntem gata? Salutare tuturor. Sunt aici pentru a vă anunța că mă voi retrage din tenisul profesionist. Realitate e că au fost niște ani grei, mai ales ultimii doi. Cred că n-am putut juca fără anumite limitări. În mod evident, e o decizie dificilă, una care mi-a luat ceva timp să o iau. Dar, în viață, totul are un început și un sfârșit. Și cred că e momentul potrivit să pun punct unei cariere lungi și de succes, peste tot ce aș fi putut imagina vreodată.

*Sunt foarte entuziasmat că ultimul meu turneu va fi la Cupa Davis, unde îmi voi reprezenta țara. Cred că, în felul acesta, voi închide un cerc, pentru că, încă de la primele mele zile în tenis, una dintre marile mele bucurii a fost finala Cupei Davis 2004, la Sevilla.

*Mă simt super, super norocos pentru tot ce am putut avea. Vreau să mulțumesc întreaga industrie a tenisului. Toți oamenii care sunt implicați în acest sport, rivalii mei de o viață. Mai ales rivalii mei cei mai mari (n.r. – curg imagini cu Nadal și Federer îmbrățișându-se la fileu). Am petrecut ore întregi alături de ei și am trăit multe momente de care îmi voi aminti pentru restul vieții.

*Să vorbesc despre echipa mea e un pic mai dificil pentru mine. Pentru că echipa a fost o parte importantă a vieții mele. Nu sunt doar colegii mei, ci și prietenii mei. Au fost alături de mine, în permanență, când am avut cea mai mare nevoie. În momente neplăcute, cele frumoase, momente în care trebuia să fiu împins de la spate, momente în care trebuia să fiu lăsat în pace. Am trăit atât de multe împreună, încât e dificil să explic lucrurile.

*Familia e totul pentru mine. Mama mea. Cred că a făcut toate sacrificiile pe care trebuia să le facă, astfel încât să nu ne lipsească nimic. Soția mea, Mery. Suntem împreună de 19 ani. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut. După părerea mea, ai fost partenera perfectă în această călătorie, în toți acești ani din cariera mea. Să vin acasă și să văd cum fiul meu crește a fost o forță care m-a ținut în viață. Care mi-a dat energia necesară pentru a continua. Sora mea. Cred că am avut mereu o relație incredibilă. Unchiul meu. Datorită lui am început să joc tenis. Cred că datorită lui am putut mereu să trec peste situațiile dificile din cariera mea. Iar tatăl meu despre care cred că a fost o sursă de inspirație pentru mine în adevăratul sens la cuvântului. Cred că a fost un exemplu privind modului în care poți depăși obstacolele. Multe mulțumiri tatălui meu, la modul cel mai special.

*Și, la final, voi, suporterii. Nu vă pot mulțumi suficient pentru felul în care m-ați făcut să mă simt. Mi-ați dat energia de care am avut nevoie în fiecare moment. Tot ce am simțit a fost un vis devenit realitate. Voi ieși de pe scenă împăcat cu gândul că am dat tot ce am avut mai bun. Pot încheia doar spunând: mii de mulțumiri tuturor și ne vedem în curând.

VEZI DISCURSUL ROSTIT DE RAFAEL NADAL