Mirel Rădoi, dărâmat. Antrenorul Universității a izbucnit în plâns și a plecat în mijlocul interviului

Mirel Rădoi s-a arătat dezamăgit total după înfrângerea în fața Rapidului, 1-2, meci care a scos-o pe Universitatea Craiova din lupta pentru titlu. Antrenorul oltenilor și-a strigat neputința, a izbucnit în lacrimi, după care a plecat în mijlocul declarațiilor de după partidă.

”Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele și să descriu ceea ce simt. Trebuie să acceptăm că n-am făcut nimic. Nu știu dacă aș putea să descriu trăirile oamenilor sau felul nostru de a fi în teren. Am fost aici, dar nu am fost. Am fost prezenți, dar doar fizic.

S-a simțit umilit de cum s-au prezentat jucătorii

Nu știu să găsesc calea, să găsesc echilibrul. Am vrut să le arătăm oamenilor că, indiferent de supărarea rezultatelor, avem onoare și demnitate. Din păcate, n-am putut să le arătăm. E o umilință și nu mă refer la rezultat. Felul de a aborda o partidă așa, mi-e greu să-l înțeleg. Nu pot să o înțeleg”, a spus Mirel Rădoi, după care i-au dat lacrimile și a izbucnit în plâns. A mai reușit să spună un mulțumesc și a plecat din zona interviurilor, dezamăgit că Universitatea Craiova își poate lua ”adio” de la titlu.

Oltenii, plecați cu șanse bune la primul loc la începutul play-offului, sunt acum la 6 puncte distanță de FCSB, în condițiile în care liderul mai are de jucat luni derby-ul cu Dinamo, în cadrul acestei etape.