Mircea Lucescu, realist la prezentare: a identificat marea „boală“ a societății românești VIDEO

Mircea Lucescu (79 de ani) e, începând de astăzi, noul selecționer al României. El a revenit pe banca naționalei la 38 de ani de la primul mandat, atunci când a stat în funcție, între 1981-1986, adunând 57 de partide: 23 de victorii, 19 egaluri, 15 înfrângeri.

Iată cele mai importante declarații făcute, astăzi, de Lucescu:

*Despre decizia de a accepta postul de selecționer - Eu plec cu un handicap, am lipsit din fotbalul românesc în ultimii ani. Am făcut tot ce a fost posibil să nu vin, am vrut să le dau tinerilor șansa de a merge mai departe. Am vorbit cu Edi (n.r. – cu Edward Iordănescu), am încercat să-l conving să rămână, grupul e compact, omogen, a reușit să aducă bucurie naționalei. Din câte am înțeles, cei de la federație au făcut tot ce a fost posibil pentru a-l convinge pe Edi. Apoi, le-am zis să vorbească cu Gică Hagi, era normal să i se dea o șansă. Nu s-a ajuns la o înțelegere. Le-am zis că, atunci când nu vor mai avea soluții, eu voi avea obligația să mă întorc în fotbalul românesc. Eu risc foarte tare. Dar fotbalul românesc merită acest risc. Un singur lucru m-a determinat să vin, dragostea pentru fotbal și obligația mea față de fotbalul românesc. Voi face absolut totul să reușim.

*Despre discuțiile cu familia - Soția mi-a spus să stau acasă. Răzvan mi-a spus să fac ce simt, mi-a spus că nu e ușor. Mi-a spus că, dacă asta mă ajută să-mi petrec ultimii ani ai vieții în condiții de participare, să o fac. Când ai început această meserie, nu poți renunța ușor la ea. Eu vin aici să dau continuitate echipei, să-i fac pe jucători să creadă în ei. O participare la un Mondial e ceva extraordinar.

*Despre societatea românească - Să nu credeți că nu știu unde sunt, trebuie să mă încarc foarte bine pentru ce urmează. Am simpatizanți, dar și oameni care s-ar bucura pentru un eventual eșec, invidia e sportul național al României.

*Despre potențialul primei reprezentative - Acest grup poate crește mult. Performanța pe care au făcut-o, prezența la Euro 2024, le dă dreptul să creadă în potențialul lor și că pot ajunge la Mondial. Nimeni nu e magician să facă rezultate întâmplătoare. În primul rând, am nevoie de ajutorul jucătorilor. Dacă o să creadă în mine, atunci o să reușim. Dacă nu cred în mine, atunci mă dau la o parte.

*Despre salariul său la națională - Am spus că vin gratis din respect pentru echipa naţională, dar mi s-a spus că nu se poate, aşa că iau la fel ca ceilalţi dinaintea mea. Iau de zece ori mai puţin decât luam prin alte părţi. Vreau doar să reuşim să facem performanţă.

Contract

Salariul lui Mircea Lucescu la națională va fi de 27.000 de euro pe lună. Obiectivul: calificarea la Mondialul din 2026. Bonusul pentru îndeplinirea obiectivului: 200.000 de euro. Contractul lui „Il Luce“ e valabil până la finalul preliminariilor. În caz de calificare, se va prelungi automat până după turneul final din Canada, Mexic și SUA.

