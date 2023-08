Mircea Lucescu, răpus dramatic în Giulești. „Nu pot să-și bată joc toți de o echipă”

Dinamo Kiev a fost învinsă dramatic de Beşiktaş Istanbul, cu scorul de 3-2 (1-0), joi seara, la Bucureşti, pe Stadionul Giuleşti, în prima manşă a play-off-ului Europa Conference League la fotbal.

Beşiktaş, echipă pe care Mircea Lucescu a antrenat-o în perioada 2002-2004, s-a impus printr-un gol marcat de kazahul Baktior Zainutdinov (90+5). Oaspeţii au condus cu 1-0 şi 2-1, dar Dinamo Kiev a revenit de fiecare dată.

Mikola Şaparenko (60) şi Nazar Voloşin (66) au înscris golurile echipei pregătite de Mircea Lucescu, în timp ce pentru Beşiktaş au punctat camerunezul Vincent Aboubakar (40 - penalty) şi gambianul Omar Colley (64). Manşa secundă va avea loc pe 31 august, la Istanbul.

Acuză dur arbitrajul

La finalul jocului, Mircea Lucescu a avut un discurs dur la adresa arbitrajului, deranjat de penalty-ul din care Beșiktaș a deschis scorul și de golul anulat lui Dinamo Kiev la 0-1. ”O să spuneți că am ceva cu arbitri. Am văzut linia la televizor, era în spatele liniei. Am văzut penalty-ul, penalty în situația asta... Un arbitru cu bun simț nu dă. Sunt două lucruri care... Cred că suntem campioni la golurile anulate în cupele europene.

Nu pot să-și bată joc toți de o echipă! Mi se pare exagerat. Meciul a fost bun. Am avut șanse să marcăm, am făcut greșeli. Greșeli se fac tot timpul. E un rezultat negativ, dar e un rezultat pozitiv din punct de vedere al jocului și al capacității echipei de a domina un adversar.

Răzvan Lucescu, victorios

Nu am jucat împotriva lui Beșiktaș, am jucat împotriva unei selecționate africane. E greu să joci împotriva lor cu 11 jucători crescuți în club. Au profitat de lipsa de experiență a jucătorilor noștri și au marcat goluri. E o echipă bună, au făcut transferuri bune”, a declarat legendarul antrenor Mircea Lucescu, la conferința de presă.

Dacă seniorul a pierdut în play-off-ul Conference League, fiul său, Răzvan, e aproape de grupe. PAOK Salonic a învins cu 2-1 în deplasare, pe Hearts of Midlothian, după un meci pe care l-a dominat și a revenit de la 0-1.