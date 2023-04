Massimo Maccarone, coșmarul Stelei din semifinala Cupei UEFA: „Poate într-o zi voi antrena Dinamo”

În 2006, Steaua ajungea în semifinalele Cupei UEFA, performanța maximă a fotbalului românesc după revoluție. După 1-0 cu Middlesbrough la București, și 2-0 după primele 25 de minute în Anglia, roș-albaștrii au primit 4 goluri și bucuria s-a transformat în coșmar. Massimo Maccarone a marcat o dublă și a devenit nu numai eroul lui Boro, ci și al lui Dinamo.

La 17 ani de la acel eveniment, atacantul italian spune că încă mai păstreză legătura cu fanii ”câinilor” și că poate va antrena într-o zi clubul din Șos. Ștefan cel Mare.

”Mi se face pielea de găină și acum, când revăd golul, e ceva normal. A fost important! Azi, dacă mă duc pe „Riverside Stadium”, pot să revăd, în minte, acel gol, acel moment. E mereu în mintea mea! Este, clar, unul dintre cele mai importante pe care le-am marcat”, a declarat Massimo Macarone pentru ProSport.

Italianul a dezvăluit și cum a schimnbat soarta partidei cu Steaua: ”Eu am fost pe bancă. Imediat după golul 2-0, prin minutul 30, am fost trimis în teren. L-am schimbat pe Gareth Southgate (n.r. – actualul selecționer al Angliei) și am marcat la câteva minute după ce am intrat. Atitudinea, atmosfera, toate s-au schimbat. Oamenii au început să creadă din ce în ce mai mult că putem revenim. Greu, dar incredibil ce am reușit. Am crezut mult în revenire”.

Maccarone a fost coșmar pentru suporterii Stelei, dar a devenit erou pentru cei ai lui Dinamo. În 2020, chiar a devenit membru al DDB. ”Sunt în contact cu ei. Mă sună în fiecare an. Mă simt foarte bine pentru acest lucru, înseamnă că am făcut ceva bine dacă-și amintesc de mine și după acești toți ani. Mă bucură acest aspect.

Sunt suporter al echipei Dinamo și sper să promoveze înapoi în prima ligă. Poate, în viitor, cine știe, voi antrena echipa”, a declarat Massimo Maccarone, care pregătește acum o echipă din Serie D italiană.

Fostul atacant le-a transmis și un mesaj steliștilor: ”Eu mi-am făcut treaba. Ăsta e fotbalul. Câteodată câștigi, câteodată pierzi. Am ajuns în finală și am pierdut. Câteodată, poate, e mai bine să te oprești în semifinală. Nu ești atât de dezamăgit cum ești atunci când pierzi o finală. Fotbalul se poate schimba într-o singură secundă”.