Mărturie terifiantă din război, făcută de un fost tenismen: Când piciorul unui prieten e aruncat în aer, în fața ta...

Alexandr Dolgopolov (36 de ani), fost număr 13 mondial - poziția pe care a ocupat-o și românul Andrei Pavel în carieră, s-a înrolat în armată și luptă contra Rusiei. Fostul jucător de tenis și-a povestit experiența războiului în Der Spiegel, publicație germană.

Deși familia a încercat să îl convingă să se răzgândească și să rămână în străinătate, Dolgopolov a mers înainte și, în timp, s-a obișnuit cu situația din Ucraina.

„Acum dorm uneori în casele dărâmate din satele abandonate, iar toaleta e o gaură. Aud șoarecii și gândacii cum se plimbă. În acele momente sunt recunoscător pentru orice lucru mic. Odată o femeie în vârstă mi-a dat struguri pe stradă. Doamne, erau delicioși!”, spune fostul sportiv, potrivit gsp.ro.

Și-a dat seama că problemele din trecut erau mici și că îngrijorarea din timpul meciurilor nu avea sens, tenisul fiind, până la urmă, doar un joc. „Când piciorul unui prieten e aruncat în aer, în fața ta, de o explozie, capeți o nouă perspectivă asupra vieții”, a explicat Dolgopolov.

Sfertfinalistul de la Australian Open din 2011 a învățat repede și a devenit pilot de drone, având ca scop colectarea de informații. În 2023, spre finalul verii, în regiunea Zaporojie, a trecut printr-o situație înspăimântătoare. Era în timpul unei misiuni și, dintr-odată, a început să se tragă în direcția lui cu obuze. Alături de camarazii lui, a sărit în tranșee, însă impactul loviturilor era tot mai puternic: „La început, glumeam și îi înjuram pe ruși. Apoi am vrut să fugim la mașină, dar era prea periculos. Așa că am numărat secundele între lovituri pentru a înțelege cât timp le ia să încarce. În cele din urmă, tot ce am putut face e să sperăm că nu ne vor lovi. Eram terifiați. După aproximativ 20 de lovituri, s-au oprit”.

Ucraineanul a explicat că tenisul l-a pregătit pentru război și că abilitățile necesare pentru un sportiv sunt aceleași ca pentru un soldat. „Încerc să îmi păstrez calmul, să mă concentrez total pe misiunea mea și să intru într-o stare de flow. Asta înseamnă să blochez totul din jur și să devin una cu sarcina mea, astfel încât fiecare mișcare să pară ușoară și fluidă. E de ajutor să fiu conștient că orice lipsă de atenție mă poate costa viața. Asta ascuțește simțurile”, a dezvăluit Dolgopolov.

„Speranță? Mi-a mai rămas puțină”, a concluzionat Alexandr Dolgopolov, fost tenismen, în prezent, pilot de drone al armatei ucrainene.

Pe 24 februarie se împlinesc 3 ani de când Rusia a invadat Ucraina.