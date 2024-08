Lucescu și Mourinho, colegi de suferință: explicațiile lor după niște meciuri de coșmar în fața Europei

Răzvan Lucescu (55 de ani) și Jose Mourinho (61 de ani) o să fie nevoiți să facă munca unui psiholog la echipele lor în următoarea perioadă.

În mod cert, ce au pățit PAOK Salonic și Fenerbahce, marți seara, va lăsa urme adânci. Iar problema, dacă va fi lăsată netratată, are potențialul de a strica tot sezonul 2024-2025 care abia a pornit la drum.

Pentru campioana Greciei, aventura europeană a început în turul II preliminar al Ligii Campionilor, cu o dublă rezolvată lejer cu Borac Banja Luka (Bosnia): 3-2 acasă și 1-0 în deplasare. Chiar dacă în turul III preliminar, elevii lui Răzvan Lucescu au dat de Malmö (Suedia), o trupă redutabilă, după remiza din prima manșă (2-2), pe terenul campioanei Suediei, perspectivele calificării erau bune. Doar că returul de la Salonic s-a transformat într-o nebunie de meci. Și, în minutul 45, se repetase deja scorul din prima manșă: 2-2! Grecii au intrat la cabine în avantaj însă, după reușita lui Živković (45+3). La reluare, nu s-a mai înscris pe bandă, ca în prima repriză. Și PAOK dădea semne că se va „strecura“ în play-off-ul Ligii Campionilor, când s-au arătat minutele de prelungiri de pe margine. Din păcate, aici s-a ales praful de tot! Zätterström (90+6) a trimis returul în prelungiri și, ulterior, în prima repriză adițională, Malmö a dat și golul calificării, prin Christiansen (99).

S-a văzut, așadar, că formația suedeză, în plin campionat și lider după 18 etape, are alt ritm competițional, spre deosebire de PAOK Salonic pentru care abia urmează prima rundă din întrecerea internă, în weekend.

Chiar și așa, Răzvan Lucescu a fost supărat pe inabilitatea elevilor săi de a gestiona ultimele secunde ale returului.

„Pentru primele 94 de minute, am meritat să ne calificăm. Când primeşti gol în ultimele minute în acest fel, se poate spune că e o lipsă de încredere. Ar fi trebuit să marcăm al patrulea gol în a doua repriză, am plătit pentru naivitatea noastră. Al treilea gol al celor de la Malmö m-a făcut să mă simt rău. Foarte rău! De la prima la ultima fază a celui de-al treilea gol, totul a mers prost. Am avut calificarea în mâinile noastre şi am pierdut-o. Din toate punctele de vedere! Ne-am asigurat prezenţa în grupele europene (n.r. – Liga Europa sau Conference League), dar trebuie să ne concentrăm pe cele două meciuri care vor decide competiţia. E responsabilitatea mea ca jucătorii să fie pregătiţi pentru următoarele partide. Avem un întreg sezon în faţă“, a declarat Lucescu jr.

Pentru PAOK Salonic, urmează dubla din play-off-ul Ligii Europa, cu învingătoarea confruntării Celje (Slovenia) – Shamrock Rovers (Irlanda). În prima manșă, în Slovenia, au câștigat gazdele cu 1-0. Returul va fi, joi, de la ora 22.00.

Mourinho vede jumătatea plină a paharului

Adus ca Mesia pe banca celor de la Fenerbahce, Jose Mourinho (61 de ani) a înregistrat deja o mare contraperformanță. Pornind în sezonul european din turul II preliminar al Ligii Campionilor cu Fenerbahce, tehnicianul portughez a trecut de Lugano (Elveția) cu o dublă victorie: 4-3 în deplasare și 2-1 acasă. Din păcate pentru turci, favoriții lor au dat-o în bară, în turul III preliminar.

Manșa tur cu Lille (Franța) a fost pierdută la limită, scor 1-2. A fost dramă și aici, în condițiile în care gazdele au înscris golul decisiv, în minutul 90+1. Dar ce a urmat în returul de marți a fost, pur și simplu, un dezastru fotbalistic pentru Fenerbahce. Gazdele au forțat prelungirile, după autogolul lui Diakité din minutul 90+1. Teoretic, Lille ar fi trebuit să cadă, mai ales că în minutul 109 l-a pierdut și pe algerianul Mandi, eliminat direct!

Cu echilibrul numeric rupt pe teren și cu susținerea frenetică a fanilor pentru Fenerbahce golul plutea în aer. Și a venit, doar că în poarta turcilor! Canadianul David a redus stadionul „Şükrü Saracoğlu“ la tăcere, cu golul său din minutul 118. Cu victoria din tur (2-1) și remiza din manșa secundă (1-1), Lille e în play-off-ul Ligii Campionilor.

Pentru Fenerbahce, în schimb, s-a dus primul mare obiectiv al sezonului, accederea în grupele Champions League. Turcii vor merge direct în grupele Ligii Europa, fără a mai evolua în play-off-ul acestei competiții. Iar Mourinho a încercat să vadă jumătatea plină a paharului, după eșecul cu Lille.

„Sunt mândru de jucătorii mei. Am făcut totul ca echipă, dar am ratat 3-4 ocazii clare. Desigur, am pierdut mult din punct de vedere economic, întrucât Liga Campionilor e un sprijin important pentru club. Totuși, n-am fi câștigat Liga Campionilor și nici n-am fi ajuns în finală. Poate puteam învinge câteva echipe mari, dar cam atât. Trebuie să ne concentrăm pe meciul nostru din campionat și să așteptăm tragerea la sorți pentru grupele Ligii Europa. Ne putem descurca foarte bine în această competiție“, a spus „The Special One“.