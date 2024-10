„Adevărul“ a deschis „cutia pandorei“, la începutul săptămânii, relatând, pe larg, despre cum sportivii unor probe neolimpice sunt duși cu vorba, ținuți în „foame“, începând din 2022. Pentru că, dacă ei așteaptă de doi ani și jumătate plata primelor la care au dreptul potrivit legii, în schimb, sportivii olimpici sunt cu banii la zi!

Având în vedere că restanțele financiare acumulate datează de când aveam un Minister al Sportului, condus de Eduard Novak (48 de ani), „Adevărul“ l-a contactat pe acesta pentru a afla istoricul cazului.

„Restanțele acumulate, când am ajuns eu la Ministerul Sporturilor, în 2021, datau de foarte mulți ani. Pentru că s-au tot rostogolit. Eu, când am plecat din fruntea Ministerului Sporturilor, în 2023, am semnat notele de fundamentare, tot ce înseamnă premierea sporturilor neolimpice, după care trebuia să se facă ordonanțarea. Iar asta nu s-a mai făcut sub conducerea Agenției Naționale pentru Sport. Adică, eu am dat acceptul pentru plata primelor, dar banii n-au fost virați, ulterior, după plecarea mea. Și n-a fost pentru prima dată când s-a întâmplat așa ceva. Mulți miniștri ai Sportului au refuzat să facă plățile pentru premierea sportivilor neolimpici. Lipă a mai făcut treaba asta în 2016. La fel ca ea, nici Gabi Szabo n-a plătit nimic. Pur și simplu, au ignorat plata acestor sume, le-au dat la o parte. Ceea ce s-a repetat acum“, ne-a spus Novak.

Acesta a admis că, realist vorbind, e foarte greu ca toți sportivii să fie cu plățile la zi, având în vedere condițiile financiare din România.

„Eu, cât am condus Sportul, am încercat să fie un fel de echilibru. Adică, cu un buget redus, să dăm bani și pentru premierea sporturilor olimpice și pentru probele neolimpice. Și am încercat să fac rost de fonduri, oprind finanțarea Direcțiilor de Sport Județene, care chiar n-avea niciun fel de activitate. Am luat banii lor și am dat sumele la federațiile cele mai importante. Și așa am reușit să creștem bugetele lor. A fost o strategie care a dat rezultate. Adevărul e că nu poți să mulțumești pe toată lumea, dar trebuie să fie, totuși, un echilibru. Pentru că munca sportivului trebuie respectată, indiferent de proba practicată, că e olimpică sau nu. Ministerul Sportului sau Agenția Națională pentru Sport nu e doar pentru sporturile olimpice. Trebuie să ai grijă de tot ce înseamnă sport, inclusiv de sportul de masă“, a completat Eduard Novak.