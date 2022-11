Jurnalista jefuită în direct la Cupa Mondială, întrebată de polițiști cum ar trebui pedepsit hoțul: „Mi s-a făcut pielea de găină!“

Jurnalista Dominique Metzger transmitea live la o televiziune din Argentina informațiii despre Campionatul Mondial de Fotbal.

Aflată în Qatar, la Campionatul Mondial de Fotbal, jurnalista argentiniană Dominique Metzger a fost jefuită în timpul unei transmisiuni în direct.

Cazul ei a fost preluat de poliție și jurnalista a povestit că a fost surprinsă de modul cum au tratat autoritățile de la Doha situația prin care trece.

„Sunt la secția de poliție și m-au trimis aici să reclam, pentru că ei garantează că totul este sub control și că vor găsi portofelul în care aveam documentele, banii, cardurile, ceea ce, evident, mă îngrijorează cel mai mult”, a declarat Dominique Metzger pentru canalul tv la care lucrează, potrivit marca.com.

Jurnalista a mai spus că nu și-a dat seama când a fost jefuită, constatând doar că după transmisiune în portofel nu se mai aflau cardurile și celelalte documente.

Cel mai ciudat s-a simțit când a fost întrebată de polițiști cum vrea să fie pedepsit hoțul atunci când va fi prins.

„La un moment dat m-au întrebat: Cum vrei să fie pedepsit? Pentru că îl vom găsi, există camere performante peste tot. Am crezut că am înțeles greșit traducerea, dar nu: au insistat să mă întrebe ce sentință vreau pentru hoț, dacă vreau să fie condamnat la 5 ani de închisoare, dacă vreau să fie deportat... Au insistat să mă întrebe ce pedeapsă vreau, mi-au spus că pot decide eu. Dar nu, am spus că doar îmi vreau lucrurile înapoi. Mi s-a făcut pielea de găină, pentru că mi s-a părut foarte ciudat”, a declarat Dominique.

Turneul final din Qatar, cu 32 de echipe, va avea 64 de meciuri, care vor fi găzduite de opt stadioane, urmând să se încheie pe 18 decembrie. Campionatul Mondial din Qatar a debutat duminică, 20 noiembrie, cu meciul Qatar-Ecuador, care a început la ora 18.00.