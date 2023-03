Jurgen Klopp l-a distrus pe Erik ten Hag. Reacțiile celor doi antrenori după Liverpool - MU 7-0

Liverpool a făcut instrucție cu Manchester United, scor 7-0, în pșartida de pe Anfield contând pentru etapa cu numărul 26 din Premier League. Atât Jurgen Klopp, cât și Erik ten Hag au fost uimiți de felul în care au jucat echipele lor, unul în sens pozitiv, celălaltă în sens negativ.

„Cred că am făcut o primă repriză decentă. A fost o greșeală de organizare chiar înainte de pauză. În repriza a doua, pur și simplu nu am fost noi. Nu am jucat la standardele noastre. Nu am jucat ca o echipă. Nu am fost profesioniști.

Da, sunt nervos. Sunt surprins, pentru că echipa asta a arătat cu totul altă atitudine în ultimele luni. În repriza a doua, cu siguranță nu am avut o atitudine de învingători. Nu am respectat planul, nu ne-am făcut treaba. Nu am urmărit adversarii, ne-am comportat ca niște amatori”.

Dar am arătat și în trecut că ne putem reveni după un astfel de rezultat. Am făcut-o după Brentford, am făcut-o după Manchester City. Cu siguranță că e o mare lovitură. E de neacceptat. Sunt foarte nervos și dezamăgit. E o trezire la realitate, trebuie să rămânem tari”, a spus Erik ten Hag, potrivit BBC.

De partea cealaltă, Jurgen Klopp a rămas uimit de prestația jucătorilor săi: „Nu am cuvinte. Un meci spectaculos de fotbal. Goluri incredibile. Ce pasă de la Robertson la deschiderea scorului, ce reușită a lui Gakpo. Totul a mers ca uns. United e cea mai în formă echipă din campionat, dar astăzi noi am fost cu siguranță mai buni.

Toți au avut evoluții bune, asta e important. Sunt multe puncte în joc, dar totul a fost perfect în seara asta. Suntem pe drumul cel bun. Toți trebuie să audă asta. Toți trebuie să știe că trăim”, a spus Jurgen Klopp pentru Sky Sports.

După victoria cu Manchester United, Liverpool a acumulat 42 de puncte și s-a apropiat la trei ”lungimi” de locurile care duc în Champions League. ”Diavolii” sunt pe locul trei, cu 49 de puncte.