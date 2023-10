Israel, mai puternic datorită războiului: Lecția care ne arată cum se depășește o situație de criză

Dacă cineva din fotbalul românesc a sperat să profităm de necazul israelienilor, ajungând și mai ușor la Euro 2024 – după ce norocul ne-a plasat în cea mai slabă grupă preliminară! – aceste speranțe s-au cam risipit.

Pentru că războiul din Orientul Mijlociu a adus, în mod paradoxal, pacea în lotul lui Alon Hazan (56 de ani). Concret, vorbim despre împăcarea selecționerului și mâna sa dreaptă, Yossi Benayoun, cu vedeta Eran Zahavi. Cu 33 de goluri în 70 de selecții, vârful legitimat acum la Maccabi Tel Aviv e cel mai bun marcator din istoria naționalei Israelului. Doar că, din fericire pentru noi, ultima sa apariție în tricoul naționalei datează din noiembrie 2021, de la un meci cu Austria în preliminariile Mondialului din 2022. Vestea proastă e că urmează acum revenirea lui Zahavi în echipa națională. Fix când se apropie ultima parte a calificărilor pentru Euro 2024!

„E nevoie de unitate în astfel de momente“

Zahavi a fost exclus de la prima reprezentativă, după ce a cerut să stea singur în cameră, în cantonamente și în hoteluri, la fiecare reunire a lotului. Hazan și Benayoun nici n-au vrut să audă de așa ceva, iar cariera vârfului de 36 de ani la echipa națională părea încheiată. Mai ales că, inclusiv fără Zahavi, Israel s-a descurcat bine în preliminariile Euro 2024. Datele problemei s-au schimbat însă tocmai din cauza războiului care face acum ravagii în Orientul Mijlociu. Ajunsă într-o situație extrem de dificilă, cu patru meciuri înghesuite între 12 și 21 noiembrie, cu avantajul terenului propriu pierdut, naționala Israelului a primit o veste excelentă. Pentru că, ieri, s-a oficializat revenirea lui Zahavi, după o împăcare ultramediatizată cu cuplul Hazan – Benayoun.

Văzând că naționala suferă, exact când e pe cale să realizeze o performanță în premieră și anume calificarea la un European de fotbal, Zahavi a lăsat orgoliul deoparte. Și s-a întâlnit cu selecționerul și managerul naționalei. Discuțiile, de o oră și jumătate, au avut loc acasă la Ronan Katsav, celebrul impresar care îl reprezintă și pe Zahavi. A urmat o conferință care a furnizat știrea împăcării.

„S-au spus niște lucruri la nervi care n-ar fi trebuit spuse. Țara noastră traversează un moment dureros, de neimaginat. În astfel de momente, e nevoie de unitate și de setea de victorie. Fiecare dintre noi trebuie să contribuie. În ceea ce mă privește, îmi propun să aduc glorie pentru Israel și pentru echipa națională printr-o calificare la Euro 2024“, a declarat Zahavi în fața jurnaliștior. Cu precizarea că revenirea la națională s-a produs în mod necondiționat, el renunțând la cererea sa de a sta singur în cameră.

Zahavi a admis că situația grea a naționalei, cu un program încărcat în luna noiembrie, l-a îndemnat să facă pasul spre o împăcare cu stafful primei reprezentative: „Am purtat mereu cu mândrie tricoul naționalei. Mă bucur enorm că Alon și Yossi au fost dispuși să începem un nou drum împreună. Suntem încrezători că împreună, cu toată echipa, putem trece peste această provocare dificilă care ne-a fost dată prin programarea meciurilor din luna noiembrie“.

„Războiul ne obligă să câștigăm“

Foarte bucuros de revenirea lui Eran Zahavi s-a arătat și Yossi Benayoun (43 de ani), fost mare internațional, la rândul său.

„Situația în care a ajuns naționala, după războiul în care am fost târâți, ne obligă să câștigăm. Doar împreună putem reuși acest lucru. Iar noi am spus mereu că ușile sunt deschise la echipa națională, mai ales pentru un jucător precum Eran. Cu o singură condiție: respectarea regulilor pe care noi le considerăm benefice pentru echipă națională. Nu mai există supărări și resentimente. Totul începe de la zero pentru îndeplinirea unui obiectiv care e mai mare decât orice interes personal“, a spus managerul Israelului.

Cifrele lui Eran Zahavi la nivel de cluburi

*Maccabi Tel Aviv: 210 meciuri, 158 de goluri, 34 de pase decisive

*Hapoel Tel Aviv: 128 de meciuri, 32 de goluri, 10 pase decisive

*Guangzhou: 117 meciuri, 103 goluri, 31 de pase decisive

*PSV Eindhoven: 79 de meciuri, 37 de goluri, 16 pase decisive

*Palermo: 26 de meciuri, 2 goluri, 3 pase decisive

Preliminarii Euro 2024, grupa I

1. România 8 4 4 0 13-4 16

2. Elveția 7 4 3 0 20-8 15

3. Israel 6 3 2 1 7-7 11

4. Kosovo 7 1 4 2 8-8 7

5. Belarus 8 1 3 4 7-14 6

6. Andorra 8 0 2 6 3-17 2

*Primele două clasate vor merge la Euro 2024.

Programul grupei până la finalul campaniei

*12 noiembrie: Kosovo – Israel

*15 noiembrie: Israel – Elveția

*18 noiembrie: Belarus – Andorra, Elveția – Kosovo, Israel – România

*21 noiembrie: România – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo - Belarus