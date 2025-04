Investiție majoră din fonduri europene la Craiova: peste un milion de euro în extinderea infrastructurii sportive locale

Clădirea va avea un grad ridicat de inovație și eficiență energetică, fiind printre primele din regiune la standard NZEB (nearly zero energy building) – imobil cu consum de Energie Aproape Zero.

Be Strong Tennis, companie din ecosistemul celui mai vechi Club Sportiv din Craiova – CS Atlas, cu o istorie de 20 de ani în fotbal și tenis – trece la următorul nivel de dezvoltare: compania anunță începerea lucrărilor pentru o sală de sport multifuncțională, în valoare totală de 5.865.011 lei (aproximativ 1,18 milioane euro). Finanțarea nerambursabilă este de aproape 3,7 milioane de lei, din care 3,15 milioane de lei reprezintă contribuția din fonduri europene (prin Fondul pentru Tranziție Justă).

„De peste 20 de ani, am încercat să nu ne abatem de la o singură viziune de dezvoltare: dacă vrem ca generațiile viitoare să vadă în sport o rută de dezvoltare personală sau o rută de carieră, trebuie să investim susținut și integrat: într-un model de business sănătos și sustenabil, în servicii la cel mai înalt nivel, în afiliere (prin Club Sportiv Atlas), în investiții, în metode de antrenament și modele de bună practică. Suntem extrem de entuziasmați să arătăm că acum, poate mai important ca oricând în istoria ultimilor 30 de ani, finanțările din fonduri ale Uniunii Europene contribuie semnificativ la dezvoltarea economică locală, creează locuri de muncă și susțin proiecte importante pentru comunități”, declară Cristian Ciocan-Stănescu, Director General al Be Strong Tennis.

Proiectul aduce împreună mai multe sporturi precum și o viziune integrată sport-agrement-recuperare, având spații de tenis, padel, cabinet kineto, cabinet nutriție, sala de pregătire fizică (fitness), iar nceperea lucrărilor este planificată în prima jumătate a anului 2025, cu un timp de execuție de 18 luni.

Clădirea certificată NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) este proiectată pentru a produce mai multă energie decât consumă în decursul unui an, printr-o serie de soluții de proiectare și tehnologii cu grad ridicat de inovație: echipamente de climatizare de ultimă generație (pompe de căldură), sistem de panouri fotovoltaice, sistem de recuperare a apelor pluviale (de ploaie) ce sunt reintroduse în flux (menajer, irigare spații verzi etc).

Ca perspectivă de dezvoltare, Be Strong Tennis și Asociatia Club Sportiv Atlas își propun să devină un centru regional de pregătire sportivă în tenis și în fotbal și un model de bune practici în regiune.

„Ne dorim să extindem infrastructura actuală, adăugând noi sporturi de performanță în cadrul structurilor clubului, respectiv să pregătim o echipă de specialiști care să fie în spatele sportivilor de performanta: antrenori, preparatori fizici, nutriționiști, psihologi etc, iar aceștia să poată consilia jucători până la cel mai inalt nivel.

Ca viziune de creștere careia i se subsumează toate demersurile noastre, vrem să devenim al doilea brand sportiv din regiune, după Universitatea Craiova și să avem alături investitori cu viziune strategica din mediul privat”, spune antreprenorul Cristian Ciocan-Stanescu.

Cine este BeStrong Tennis

Be Strong Tennis este o companie înființată în 2017, care activează în domeniul învățământului sportiv și recreațional. Conform platformei online ListeFirme, BeStrong Tennis ocupă locul 1 în Top Afaceri România, județul Dolj, în domeniul 8551: Învățământ în domeniul sportiv și recreațional.

Clubul are 5 antrenori, inclusiv un specialist în tenis cu 18 ani de experiență internațională (Singapore, SUA, Emiratele Arabe). Mihai Alexandru Coman, cel mai tânăr membru al echipei de Cupa Davis a României, a început tenisul la Clubul Atlas la 4-5 ani. Clubul a fost co-organizator al Cupei Davis la Craiova, marcând prima ediție desfășurată în acest oraș.

Unul dintre proiectele cheie ale BeStrong Tennis este parteneriatul cu Inspectoratul Școlar Dolj, prin care compania susține ore de educație fizică în școli, selectând copiii cu o motricitate mai avansată pentru a le oferi oportunități de dezvoltare în sport. De la înființare, peste 20.000 de sportivi au beneficiat de programele și infrastructura celor două entități.