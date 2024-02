Informații din dosarul depus de Halep la tribunal: „Pârâtul a garantat colagen din Pacific, dar a pus ingrediente chinezești”

Imediat după audierile de la TAS din cazul de dopaj, Simona Halp a dat în judecată la Tribunalul din Manhattan, New York, compania de suplimente Quantum Nutrition. ProSport a aflat detalii din dosarul procesului în care sportiva română cere despăgubiri de 10 milioane de dolari.

Simona Halep vrea să dovedească faptul că firma de suplimente este principala responsabilă de scandalul de dopaj în care a primit patru ani de suspendare din partea ITIA! Cea mai importantă probă pe care se bazează plângerea formulată de echipa tenismenei este reprezentată de testele efectuate de doctorul Jean-Claude Alvarez, director al laboratorului de toxicologie CHU de Garches din Franța.

„În sau în jurul lunii octombrie 2022, reclamanta Simona Halep, prin reprezentanții ei, a trimis mostre din Schinoussa New Zeeland Protein Pudră, lotul #LQXC2220, Schinoussa Keto MCT, lotul # CFP-20210712, și Schinoussa Keto Boost Electrolytes, lot LKBE21285, profesorului Jean-Claude Alvarez, profesor de farmacologie-toxicologie la Universitatea Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. În sau în jurul datei de 5 decembrie 2022, profesorul Alvarez a raportat că suplimentul Keto MCT a conținut roxadustat.

Produsele Schinoussa New Zeeland Protein Pudră și Schinoussa Keto Boost Electrolytes au fost negative la roxadustat. Pârâtul i-a livrat suplimentele Schinoussa, inclusiv Keto MCT, reclamantei, la hotelul din Manhattan, New York, în august 2022, reclamanta folosindu-le înainte și în timpul turneului de la US Open. Reclamanta a consumat produsele Schinoussa timp de șase zile, între 23 august și 28 august”, se arată în dosarul de la Tribunalul Manhattan.

Roxadustat a găsit angajatul Simonei, nu și WADA

Problema este că laboratorul acreditat WADA nu a găsit urme de Roxadustat în suplimentele respective. Tribunalul din SUA trebuie să decidă dacă testele expertului Alvarez, angajat de Halep, pot fi luate în considerare în condițiile date, aceasta fiind practic cheia procesului de despăgubiri.

Simona mai acuză firmei de suplimente că a mințit în legătură cu ingredientele folosite la prepararea suplimentelor, lucru care poate fi speculat de avocații româncei: „Pârâtul a făcut următoarele garanții pentru conținutul și ingredientele Schinoussa MCT: a garantat în mod expres că ‘sursele noastre sunt peptide de colagen marin hidrolizat prins în Oceanul Pacific, pentru a asigura o sursă curată și prietenoasă cu mediul înconjurător’, dar de fapt Keto MCT conținea ingrediente chinezești de origine necunoscută, dar și Roxadustat, care nu era menționat pe eticheta produsului”, scrie în plângerea depusă de avocații Simonei Halep.