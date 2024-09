Ilie Năstase s-a ales cu praful de pe tobă în urma recalculării pensiei. Suma derizorie pe care o primește

Ilie Năstase (78 de ani) are o pensie de 1.435 de lei de la statul român, iar fostul mare jucător de tenis spune că nu a luat nimic în plus, după recalculare. Ba mai mult, el susține că până acum nu a primit nicio decizie de la Casa de pensii.

La recalcularea pensiilor conform noii legi, unii oameni de sport au primit mai mult, alții au rămas cu vechea remunerație. Spre exemplu, Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, care avea o pensie de aproximativ 5.000 de euro, s-a ales cu o mărire considerabilă, de 500 de euro. În schimb, Ion Țiriac va primi în continuare aceeași pensie, de 12.000 de lei.

În ceea ce îl privește pe Ilie Năstase, fostul lider ATP susține că pensia sa nu a fost modificată după recalculare, urmând să încaseze în continuare o pensie derizorie. ”1.435 de lei este pensia mea de ani buni. Nu am primit nimic în plus, nici măcar un leu. Nu am primit nici măcar vreo hârtie oficială legată de vreo posibilă schimbare a pensiei”, a declarat Ilie Năstase, citat de Sportpesurse.ro.

Ilie Năstase, pensionat ca locotenent-colonel

Fostul mare jucător de tenis a ținut să precizeze și că pensia lui nu este conformă cu gradul de general pe care l-a primit în 2008 sub forma unei distincții extraordinare, ci cu cea a unui locotenent-colonel: ”Citesc prin presă că am pensie de general, dar asta e o mare gogoriță. Am ieșit cu gradul de locotenent-colonel la pensie și am lunar în cont suma de 1.435 de lei. Nici mai mult, nici mai puțin!

Am optat să primesc pensia pe card, așa că nu am nicio treabă cu poștașul pe partea asta. E adevărat că am gradul de general, pe care l-am primit, repet a mia oară, la modul de distincție extraordinară. La superlativ, iar gradul nu a fost și nu este nici azi urmat de plata vreunor drepturi financiare. Ce mai încolo și încoace, sunt un general cu o pensie de 1.435 de lei. Înseamnă că atât merit!”, a completat Ilie Năstase, potrivit sursei citate.