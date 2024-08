Ianis Hagi, stop joc! S-a aflat motivul pentru care tricolorul nu mai are voie să intre în vestiarul lui Rangers

Ianis Hagi trece prin momente grele, fiind trimis inexplicabil la echipa a doua a clubului Glasgow Rangers. Atât în România, cât și în Scoția s-a scris că decizia britanicilor este legată de forma slabă a tricolorului, cât și de faptul că acesta vrea să părăsească echipa și se află în așteptarea unui transfer care nu mai vine. Lucrurile nu stau chiar așa, informația dezvăluită de Daily Record, citat de gsp.ro, făcând lumină în cazul românului.

Extrema dreaptă exilată de Rangers la formația B a clubului nu mai are absolut nicio șansă să revină sub comanda managerului Philippe Clement. De altfel, antrenorul a subliniat acest lucru, șicanat de întrebările ziariștilor scoțieni în legătură cu viitorul lui Ianis Hagi pe Ibrox Park. „Nu voi intra în detalii. Pot numai să spun că nu e decizia mea de a nu mai conta pe Ianis Hagi. Vă rog, nu vreau să vorbim decât despre jucătorii implicați acum la Rangers. Putem discuta despre transferuri doar în septembrie, când se închide mercato“.

Antrenorul belgian a completat: „Nu știu nimic despre oferte. Eu nu știu ce oferte vin pentru jucători. Nu sunt interesat de acest aspect, ci sunt preocupat de echipă. Discut cu cei din conducere despre posibile achiziții, dar nu sunt doar eu implicat. Nu este niciun motiv ca eu să știu despre toate ofertele care apar pentru jucători sau ce sume sunt oferite. Nu eu decid partea financiară. Eu aflu doar când transferul este clar“.

Antrenorul nu-l mai primește la prima echipă

Apoi, Philippe Clement a spus clar că nu va mai conta pe serviciile lui Ianis, care nu va mai intra în vederile sale indiferent de situație. „V-am spus, a fost o discuție clară cu Hagi despre acest lucru înaintea cantonamentului de vară. Decizia e luate pentru mine. Vom vedea dacă vom reuși transferuri care vor fi bune atât pentru ei, cât și pentru club. Până acum, nu a fost cazul“, a dezvăluit Clement.

16 goluri și 21 de assisturi a reușit Ianis Hagi în 99 de partide jucate în tricoul lui Glasgow Rangers, în 3 sezoane și jumătate.

Dacă managerul lui Rangers s-a ferit să spună cine a luat decizia de a-l exila pe internaționalul român la forrmația a doua, cei de la Daily Record au făcut-o ieri. Conform acestora, șefii grupării nu-i vor mai acorda niciun meci lui Ianis ca să nu fie nevoiți să-i mărească salariul. Ajuns la 99 de partide în tricoul echipei din Glasgow, dacă bifează partida cu numărul 100, românul va beneficia de o mărire a salariului cu 30%. Iar acest lucru înseamnă o cheltuială totală de un milion de euro pentru Rangers, în condițiile în care șefii clubului nu sunt mulțumiți deloc de jucător.

Ce contract are Ianis Hagi

Hagi mai are contract cu formația scoțiană până pe 31 mai 2026. Ultima partidă jucată pentru echipa sa datează de mai bine de un an, mai exact 373 de zile, când a evoluat în confruntarea din Cupa Ligii Scoției, 2-1 cu Greenock Morton FC. După aceea, tricolorul a fost împrumutat la Alaves, iar după Euro 2024 a revenit în Scoția, dar are interzis să intre în vestiarul primei formații. Asta pentru că agentul său a pus o clauză la reînnoirea contractului, petrecută în decembrie 2022, conform căreia la atingerea meciului numărul 100 la Rangers, salariul îi va fi mărit cu 30%.

Ceea ce ar însemna ca Ianis să ia în plus 7.500 de euro săptămânal, adică în jur de 30.000 de euro pe lună. Până la expirarea contractului românului, suma netă ar ajunge la circa 650.000 de euro, iar cea brută cheltuită de clubul scoțian, la un milion de euro.

Rapid i-ar fi pregătit un megacontract

Problema pentru Ianis Hagi este că ofertele pe numele său vin cu țârâita. Galatasaray sau Fiorentina s-au retras de la negocieri, în timp ce din România doar Rapid îl vrea. „Normal că ni-l dorim. E unul dintre cei mai buni jucători care ar veni în România. Au fost discuții cu absolut toată lumea, dar vom vedea. Au fost discuții pe toate palierele, cu toată lumea. În momentul de față nu e un transfer iminent. Vom vedea, trebuie să vorbim cu toate părțile implicate și să ajungem la un acord“, a spus Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, la Digi Sport.

Conform presei de ieri, Dan Șucu ar fi trimis pe adresa clubului din Glasgow o ofertă pentru Ianis Hagi. Dacă va fi acceptată, tricolorul ar urma să fie al doilea cel mai bine plătit jucător din Superliga, cu 500.000 de euro pe sezon, după Alex Mitriță, care ia 600.000 de euro pe an de la Universitatea Craiova.