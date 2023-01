Ianis Hagi a prins lotul lui Rangers! E refăcut după accidentarea gravă din urmă cu un an

După accidentarea gravă la genunchi suferită în urmă cu un an, Ianis Hagi (24 de ani) a avut parte de o perioadă lungă de recuperare. În partida dintre Rangers și Stirling Albion, din Cupa Scoției, internaționalul român a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul drept și a ajuns pe masa de operație.

A urmat o lungă perioadă de pauză, însă Ianis a reușit să-și revină. S-a antrenat normal la ultima ședință de pregătire, iar antrenorul Michael Beale l-a inclus pe român în lotul pentru meciul cu St. Johnstone, din etapa a 23-a din Premiership. ”Ianis Hagi va fi în lot mâine. Nu a mai jucat de un an, sunt încântat să-l am la dispoziție, dar nu e încă pregătit pentru a juca 90 de minute”, a spus antrenorul Michael Beale, la conferința de presă.

”Istoria pe care o are acest club te face în fiecare zi să fii un jucător mai bun și o persoană mai bună. Îmi place să cred că am lăsat ceva în urma mea și le-am lăsat câteva amintiri frumoase suporterilor, dar simt că nu am făcut tot ce mi-am dorit.

Rangers i-a prelungit contractul până în 2026

Mai am o mulțime de lucruri de arătat și de dăruit acest grup minunat de oameni de la Rangers și suporterilor. Abia aștept să revin”, a transmis Ianis Hagi, potrivit site-ului oficial al celor de la Rangers.

De când joacă la Rangers, internaționalul român a adunat 85 de meciuri, 15 goluri și 21 de pase decisive din 2020 până în prezent. Chiar dacă a fost accidentat timp de un an, Ianis Hagi și-a prelungit recent contractul cu Rangers, până în 2026, dovadă că scoțienii cred în continuare în calitățile sale.

Jucătorul de 24 de ani s-a accidentat în timpul primei reprize a partidei Rangers - Stirling Albion, scor 4-0. El a lipsit atât de la partidele scoțienilor, cât și ale naționalei României din Liga Naţiunilor.